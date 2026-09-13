Del rey Felipe, Leonor y Sofía a los jugadores del Real Madrid: los famosos que han asistido al GP de F1 en Madring

Madrid ha vivido este domingo una jornada histórica con el estreno del Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Madring. La capital ha recuperado una cita que no se celebraba en la ciudad desde hace 45 años y lo ha hecho rodeada de una enorme expectación.

El paddock se ha convertido durante unas horas en una auténtica pasarela de rostros conocidos, con la presencia de miembros de la Familia Real, futbolistas, deportistas, actores, cantantes y numerosas personalidades.

Entre todos ellos, una de las visitas más esperadas ha sido la del rey Felipe, que ha acudido al circuito acompañado por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Los tres han recorrido las instalaciones y han saludado a Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Fernando Alonso, la princesa Leonor, el rey Felipe, la infanta Sofía y Carlos Sainz en el Gran Premio de España de Fórmula 1 | Gtres

Sin embargo, la Familia Real no ha sido la única protagonista, pues un nutrido grupo de jugadores del Real Madrid tampoco se han perdido un evento de tal magnitud.

Entre los rostros blancos que han podido verse han destacado los de Vinícius Jr., Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Fede Valverde, Rodrygo Goes, Trent Alexander-Arnold, Marc Cucurella o Eduardo Camavinga, acompañados muchos de ellos por sus parejas o por familiares, como en el caso de Bellingham que ha acudido con su hermano Jobe.

Thibaut Courtois, Rodrygo Goes, Éder Militão, Vinícius Jr., Jude y Jobe Bellingham, Denzel Dumfries, Yan Diomande y Fede Valverde en el GP de España en Madrid | Gtres

También han acudido algunas de las grandes leyendas del club, como Dani Carvajal, Sergio Ramos, Zinedine Zidane, Roberto Carlos y Luis Figo, y José Mourinho.

Entre los invitados más destacados ha estado también Rafa Nadal, Ana Mena y Luis Fonsi, Lola Índigo e Illojuan, entre otros.

Pilar Rubio y Sergio Ramos en el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid | Gtres

Uno de los nombres internacionales más destacados ha sido Patrick Dempsey, actor de Anatomía de Grey y gran apasionado del automovilismo.

Una concentración de celebridades acorde con la apuesta de Madring por convertir el Gran Premio no solo en un acontecimiento deportivo, sino también en uno de los grandes eventos sociales del calendario madrileño.