Así es Moisés Laguardia: el concursante que rozó la gloria y vuelve renovado a Pasapalabra

Perilla, gafas, ligeramente tímido pero con un toque desenfadado, muy natural y, por muchos motivos, uno de los concursantes más queridos por el público de Pasapalabra. Con esta descripción, es fácil acertar de quién se trata: Moisés Laguardia ha comenzado una nueva etapa en el programa ocupando el lugar de Javier Alonso tras su retirada voluntaria por motivos personales.

El balance de su anterior etapa: 245 programas y un premio acumulado de 159.600 euros

El riojano forma parte de ese grupo de concursantes que son leyendas de Pasapalabra pero nunca han ganado el bote. De hecho, su anterior etapa terminó porque lo conquistó Óscar Díaz. Se despidió entonces, hace algo más de dos años, con una valiosa mochila de 245 programas y un premio acumulado de 159.600 euros.

"Estaba centrado en el trabajo, desde el año pasado estoy de secretario del Club Deportivo Alfaro, sigo compitiendo en ajedrez"

Entre los datos esenciales de Moisés destaca que es del municipio riojano de Alfaro y que es licenciado en Economía. Esta nueva oportunidad le ha llegado por sorpresa y casi desentrenado, como ha reconocido en una entrevista para la web. "Estaba centrado en el trabajo, desde el año pasado estoy de secretario del Club Deportivo Alfaro, sigo compitiendo en ajedrez", nos detalla. De hecho, explica que este otoño tiene que volver a jugar.

Sin embargo, entre sus aficiones nunca ha dejado de estar Pasapalabra. Aunque sea ya por inercia, conserva la costumbre de la curiosidad por las palabras. "Vamos a ver cómo ahora ordeno todo y para dar la talla aquí", reconoce.

Moisés ha regresado en un momento muy emocionante. Justo el día de su nuevo debut, el bote llegaba al millón de euros. Como rival tiene a un centenario con David Trigo. Y en sólo unos días el riojano ha demostrado que sigue muy en forma, más disfrutón que nunca y con ganas de cumplir ese sueño pendiente de completar las 25 letras. ¿Lo vivirá en AlaZ?

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