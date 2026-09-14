Esta noche el presidente de Ceuta Juan Vivas y el humorista Leo Harlem visitan El Hormiguero

Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, visitará por primera vez el plató de Pablo Motos. Una entrevista en la que se abordará la dura situación que atraviesa la ciudad en estos momentos, crudamente afectada por la crisis migratoria.

El presidente contará cómo están viviendo los ceutíes estas semanas, revelando a El Hormiguero las graves consecuencias del asalto sufrido los días 30 y 31 de julio.

Después, el programa cambiará de tono para recuperar el tono humorístico habitual, acogiendo a nada menos que Leo Harlem. Esta será la decimoséptima vez que nos haga reír en el plató; aunque, si hay algo claro, es que nunca son suficientes.

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