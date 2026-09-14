Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A LAS 22 HORAS

Esta noche el presidente de Ceuta Juan Vivas y el humorista Leo Harlem visitan El Hormiguero

El plató de El Hormiguero tiene invitados por partida doble esta noche. Por un lado, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta Juan Vivas y, por el otro, el humorista Leo Harlem.

Juan Vivas y Leo Harlem

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, visitará por primera vez el plató de Pablo Motos. Una entrevista en la que se abordará la dura situación que atraviesa la ciudad en estos momentos, crudamente afectada por la crisis migratoria.

El presidente contará cómo están viviendo los ceutíes estas semanas, revelando a El Hormiguero las graves consecuencias del asalto sufrido los días 30 y 31 de julio.

Después, el programa cambiará de tono para recuperar el tono humorístico habitual, acogiendo a nada menos que Leo Harlem. Esta será la decimoséptima vez que nos haga reír en el plató; aunque, si hay algo claro, es que nunca son suficientes.

¡No te lo pierdas!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

Miquel Valls informa de nuevos detalles de la investigación sobre la muerte de la estudiante española en México.

La estudiante española asesinada en México fue perseguida por la calle durante la noche y apuñalada en varias ocasiones

Albert Rivera en Espejo Público.

La indignación de Albert Rivera por la gestión en Ceuta: “Cuando tú niegas un problema, lo único que haces es alimentar el problema”

Gan Pampols, sobre la situación de Ceuta.

El teniente retirado Francisco Gan Pampols: "Lo de Ceuta es un ataque híbrido en 'la zona gris', que es la que existe entre la paz y el conflicto"

Jorge González, vecino Ceuta
PELEAS ENTRE MIGRANTES

Jorge denuncia las continuas agresiones entre migrantes: "Ellos tienen que rematar, ayer le cortaron el brazo a uno con un machete"

Cándido Méndez sobre el CIS.
Elecciones Generales 2027

Cándido Méndez, crítico con el CIS actual: "Ya no es un instrumento sociológico sino de ataque electoral"

Juan Vivas y Leo Harlem
A LAS 22 HORAS

Esta noche el presidente de Ceuta Juan Vivas y el humorista Leo Harlem visitan El Hormiguero

El plató de El Hormiguero tiene invitados por partida doble esta noche. Por un lado, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta Juan Vivas y, por el otro, el humorista Leo Harlem.

Ordenatriz
TRUCOS

¿Estás lavando mal la ropa? Ordenatriz revela la temperatura perfecta para cada prenda

Ni toda la ropa necesita agua caliente ni poner la lavadora a 30 grados evita siempre que encoja. Ordenatriz comparte las claves para acertar con la temperatura y el detergente en cada lavado.

Begoña Villacís sobre los golpes de la vida: "Todo el mundo llora, pero no en el mismo día""

Begoña Villacís, sobre los golpes de la vida: "Todo el mundo llora, pero no en el mismo día"

Pablo Motos

Así es la espectacular nueva coreografía de El Hormiguero al ritmo de Bob Sinclar

Joseba Arguiñano y Dafne Fernández

“Todo lo bueno que ocurre en familia es alrededor de la mesa”: La reivindicación culinaria de Dafne Fernández

Publicidad