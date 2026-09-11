"Esto es libanizar, están haciendo la ciudad invivible", los comerciantes de Ceuta están al límite

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska aseguró que los ceutíes viven una sensación de "inseguridad subjetiva" desde la entrada masiva de migrantes. "Entendemos perfectamente ese sentimiento de inseguridad subjetiva, consecuencia de lo vivido, de lo verificado y de la situación. Pero también sabe la sociedad ceutí que esa es nuestra preocupación máxima: el revertir esa sensación de inseguridad subjetiva", dijo durante su comparecencia en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Unas palabras que no han sentado bien a los ceutíes, que aseguran que el Gobierno central los ha abandonado.

Los ceutíes, indignados y al límite

43 días después de la irrupción en masa de migrantes marroquíes, el caos y la degradación en Ceuta sigue siendo evidente. Entre los comerciantes el malestar es continuo porque ven que sus negocios están en peligro. Paco Cutillas es comerciante, dueño de una sastrería desde hace años. "El miedo hace que la gente se retraiga y aquí el miedo es atroz. Las casas y las propiedades ahora mismo no vale nada. ¿Quién va a comprar en Ceuta?".

Este comerciante asegura que los ceutíes "están paralizados" y que la vida que tenían antes de la invasión ya no está. "Vivíamos de una manera tranquila y hay muchos funcionarios que han invertido aquí porque creían en su ciudad y ahora esto se ha derrumbado, ha desaparecido".

A unos metros de la sastrería de Paco, su hermano regenta una zapatería. Según sus cuentas, desde que se produjo la invasión el hermano de Paco ya ha dejado de ganar cerca de 10.000 euros. "Es una ruina porque esto ha sido una bomba".

En este sentido, Paco asegura que "si el presidente del Gobierno dijera que todo está asegurado" la situación sería diferente. "Aunque nos duele la ciudad y nuestra tierra habría mucha más tranquilidad, pero no ha hecho eso. Lo que nos ha venido a decir es que 3.000 presos que han salido de Marruecos están aquí, más ciertos grupos paramilitares que tienen organizado esto. Es libanizar, hacer una ciudad invivible".

Pierden el 50% de su negocio

Otro vecino dueño de una joyería en Ceuta explica que su negocio pende de un hilo. "Mal, ventas mal y tristeza total. Hemos perdido el 50% de lo que había". La situación se repite negocio tras negocio: "El nivel económico está flojo. Los negocios están cayendo como la espuma", reconoce un hostelero ceutí.

La situación es insostenible y de continuar así, dicen, Ceuta va a explotar en cualquier momento.

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