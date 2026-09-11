Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CRISIS CEUTA

"Esto es libanizar, están haciendo la ciudad invivible", los comerciantes de Ceuta están al límite

De la inseguridad subjetiva a la ruina obligatoria. Los comerciantes ceutíes muestran su indignación por las palabras del ministro Fernando Grande-Marlaska y afirman que están arruinados.

De la inseguridad subjetiva a la ruina objetiva.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska aseguró que los ceutíes viven una sensación de "inseguridad subjetiva" desde la entrada masiva de migrantes. "Entendemos perfectamente ese sentimiento de inseguridad subjetiva, consecuencia de lo vivido, de lo verificado y de la situación. Pero también sabe la sociedad ceutí que esa es nuestra preocupación máxima: el revertir esa sensación de inseguridad subjetiva", dijo durante su comparecencia en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Unas palabras que no han sentado bien a los ceutíes, que aseguran que el Gobierno central los ha abandonado.

Los ceutíes, indignados y al límite

43 días después de la irrupción en masa de migrantes marroquíes, el caos y la degradación en Ceuta sigue siendo evidente. Entre los comerciantes el malestar es continuo porque ven que sus negocios están en peligro. Paco Cutillas es comerciante, dueño de una sastrería desde hace años. "El miedo hace que la gente se retraiga y aquí el miedo es atroz. Las casas y las propiedades ahora mismo no vale nada. ¿Quién va a comprar en Ceuta?".

Este comerciante asegura que los ceutíes "están paralizados" y que la vida que tenían antes de la invasión ya no está. "Vivíamos de una manera tranquila y hay muchos funcionarios que han invertido aquí porque creían en su ciudad y ahora esto se ha derrumbado, ha desaparecido".

A unos metros de la sastrería de Paco, su hermano regenta una zapatería. Según sus cuentas, desde que se produjo la invasión el hermano de Paco ya ha dejado de ganar cerca de 10.000 euros. "Es una ruina porque esto ha sido una bomba".

En este sentido, Paco asegura que "si el presidente del Gobierno dijera que todo está asegurado" la situación sería diferente. "Aunque nos duele la ciudad y nuestra tierra habría mucha más tranquilidad, pero no ha hecho eso. Lo que nos ha venido a decir es que 3.000 presos que han salido de Marruecos están aquí, más ciertos grupos paramilitares que tienen organizado esto. Es libanizar, hacer una ciudad invivible".

Pierden el 50% de su negocio

Otro vecino dueño de una joyería en Ceuta explica que su negocio pende de un hilo. "Mal, ventas mal y tristeza total. Hemos perdido el 50% de lo que había". La situación se repite negocio tras negocio: "El nivel económico está flojo. Los negocios están cayendo como la espuma", reconoce un hostelero ceutí.

La situación es insostenible y de continuar así, dicen, Ceuta va a explotar en cualquier momento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Albert Rivera llama al 'teléfono rojo'.

Albert Rivera llama al 'Teléfono Rojo' de Espejo Público y anuncia que el lunes estrena ‘Ciudadano Rivera’

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

De la inseguridad subjetiva a la ruina objetiva.

"Esto es libanizar, están haciendo la ciudad invivible", los comerciantes de Ceuta están al límite

La ruleta de la suerte

¡Pillado por el RuleVar!: Joaquín falla y María Luisa aprovecha la oportunidad

Jaime en La ruleta de la suerte

Jaime demuestra que domina la estrategia en La ruleta de la suerte y se lleva otros 750 euros

Gemeliers
A partir de las 17:00

Esta tarde, los Gemeliers llenan de música el plató de Y ahora Sonsoles

La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 11 de septiembre

¿Cuándo es buena idea renunciar a la Letra Oculta? Jaime lo tiene claro y se gana la ola del público

Víctor Gutiérrez y Pilar Rodríguez Losantos
LEY DE NIETOS

Pilar Losantos y Víctor Gutiérrez chocan por la suspensión de la Ley de Nietos del TS: "¡Hay que leer antes de venir!"

La periodista y el diputado del PSOE discrepaban respecto a la decisión del Supremo de paralizar la tramitación de la norma por considerar que representa un "peligro real y serio" para la transparencia electoral. Ambos protagonizaban un momento de alta tensión.

Los controles en los aeropuertos tras el 11S.
11-S

25 años del 11S: ¿Cómo ha cambiado la seguridad en los aeropuertos? Los escoltas que viajan infiltrados en los "vuelos calientes"

Controles de equipaje más estrictos, restricciones para llevar líquidos y nuevos protocolos de seguridad. Son algunas de las medidas que los pasajeros conocen y ven cada vez que viajan en avión. Pero hay un gran dispositivo de seguridad que pasa desapercibido para la mayoría de los viajeros.

Crepes de espinacas y pollo César, por Joseba Arguiñano

Crepes de espinacas con pollo César: La deliciosa receta de Joseba Arguiñano con Dafne Fernández

España se baja del tren.

"Siempre acabas llegando tarde": Treinta millones de viajes ya no se hacen en tren

Henri Parot

Indignación tras la concesión del tercer grado al etarra Henri Parot: "No demandamos venganza, demandamos justicia"

Publicidad