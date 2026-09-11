Marina denuncia la situación de Ceuta: "Salí con mis primas y en un minuto tuve que sacar el spray pimienta porque teníamos detrás a 7 diciéndonos guarradas"

El diputado del PSOE Víctor Gutiérrez no cree que la solución a la crisis migratoria de Ceuta sea la de romper relaciones con Marruecos. "Todos queremos que la solución se solvente lo antes posible y no hay palabras para entender lo que les está pasando", mantiene. Tiene claro que para solucionar este problema "necesitamos a Marruecos nos guste o no para que controlen sus fronteras". Afirma que cargarse toda la diplomacia "no es realista ni inteligente".

Por el momento pone en duda que la autoría de la entrada masiva recaiga en Marruecos e insiste en que no hay ningún documento que confirme esa autoría. La causa está judicializada y pide prudencia para que se investigue. "Lo coherente es la diplomacia y la tranquilidad".

"No dudo que entre los que se han quedado haya algún pobrecito pero algunos violan y siguen robando"

La opinión de Víctor ha confrontado con la de Marina Rovira, una ceutí que sufre en su día a día las consecuencias de la entrada masiva de inmigrantes. Cree que muchos de los que siguen en la ciudad no regresan a su país porque tienen antecedentes penales y mientras tanto "violan y siguen robando, te increpan por la calle...".

Marina lleva 29 años en Ceuta y está muy acostumbrada a la inmigración y a las crisis humanitarias. Sin embargo, la situación que vive ahora la ciudad está muy lejos de ser una crisis humanitaria. Cree que ha sido una invasión y muchas personas han aprovechado para buscar un futuro mejor.

Para atajar la crisis Víctor Gutiérrez apela al poder del Estado en colaboración con el Gobierno de Ceuta. "Se acordó que se trasladara a la gente de la playa a un campamento para poder darles dignidad y agilizar filiaciones", recuerda. Para Marina es normal que las comunidades no quieran acoger a estos migrantes porque hay miedo. Denuncia además que han colgado una imagen suya en páginas marroquíes en las que la señalan por exijir su derecho a volver sola y borracha a casa refiriéndose en unas declaraciones en las que usaba el lema de Irene Montero ('Sola y borracha quiero volver a casa') para expresar su malestar por no poder salir sola por la noche.

Recientemente salió de cena con sus primas a un restaurante cercano. En el trayecto de apenas un minuto tuvo que sacar el spray de pimienta y amenazar a un grupo de inmigrantes marroquíes que comenzaron a decirle guarradas. "Fui con mis primas, un minuto de camino y ya teníamos a 7 diciéndonos guarradas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.