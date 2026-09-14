Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 103

El emotivo final de Una nueva vida: Seyran y Ferit se despiden para siempre

Llegó el momento de decir adiós. Una nueva vida ha llegado a su gran final y con él se cierra la historia de Seyran, Ferit y toda la familia Korhan.

El emotivo final de Una nueva vida: Seyran y Ferit se despiden para siempre

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

El último capítulo ha viajado 20 años hacia el futuro y ha recuperado algunos de los recuerdos más importantes de la familia, con la mansión como gran protagonista de esta despedida.

Han pasado 20 años y Duru, la hija de Seyran y Ferit, ha regresado a la mansión familiar. La joven ha recorrido sus habitaciones y sus pasillos mientras las imágenes del pasado han vuelto a aparecer ante sus ojos. Los recuerdos han llevado de nuevo a los momentos en los que han reído, han llorado, han sufrido y han tomado decisiones que han cambiado sus vidas.

La mansión tampoco es la misma. El lugar que durante tantos años ha estado marcado por los problemas de la familia Korhan ha encontrado un nuevo propósito. Seyran y Ferit la han convertido en su hogar y también en un centro cultural abierto al público.

Las pinturas de Seyran y los diseños de joyas de Ferit han pasado a formar parte de ese nuevo espacio, haciendo que aquello que ambos han creado también permanezca ligado para siempre a la casa.

Duru también ha recordado una de las enseñanzas de su abuelo. Algún día todos tienen que crecer, abrir sus alas y volar. Cada uno acaba encontrando su propio camino. Porque, aunque los Korhan hayan seguido caminos diferentes, todo lo que han vivido continúa formando parte de aquella casa.

En el jardín de la mansión, los protagonistas de Una nueva vida han vuelto a reunirse. No ha hecho falta decir mucho más. Después de todo lo que han vivido, se han despedido del público que les ha acompañado durante la serie. Seyran y Ferit, además, han llegado al final manteniendo intacta su historia de amor.

Y 20 años después, la mansión Korhan sigue en pie. Ya no como lugar de los enfrentamientos que durante tanto tiempo han marcado a la familia, sino donde sus historias han quedado guardadas.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Suna y Abidin

El amor de Suna y Abidin ha sobrevivido a todo: así ha sido su historia

Antena 3 » Series » Una nueva vida

Publicidad

Series

El emotivo final de Una nueva vida: Seyran y Ferit se despiden para siempre

El emotivo final de Una nueva vida: Seyran y Ferit se despiden para siempre

Halis Korhan conoce por fin a sus bisnietos: el emocionante reencuentro que hace llorar a toda la familia

Halis Korhan conoce por fin a sus bisnietos: el emocionante reencuentro que hace llorar a toda la familia

Ferit le cuenta a su hijo cómo Seyran cambió su vida: “Yo era el chico de oro”

Ferit le cuenta a su hijo cómo Seyran cambió su vida: “Yo era el chico de oro”

Seyran hace balance de su vida con Ferit y deja un emotivo mensaje para sus hijos
Capítulo 103

Seyran hace balance de su vida con Ferit y deja un emotivo mensaje para sus hijos

La vida de Ifakat en la mansión Korhan: una viuda con ambición de poder y la protegida de Halis
Capítulo 103

La vida de Ifakat en la mansión Korhan: una viuda con ambición de poder y la protegida de Halis

La familia Korhan le cuenta a Tesko la historia de Fuat: “Me gustaría que lo hubieras conocido”
Capítulo 103

La familia Korhan le cuenta a Tesko la historia de Fuat: “Me gustaría que lo hubieras conocido”

Orhan y Gülgün le cuentan a su nieto que Ferit tenía un hermano mayor que perdió… y otro hermano mayor que se ganó.

"No tengo dinero para irme": Zeynep estalla contra Serhat tras la injusta denuncia de Sevim
El secreto | Capítulo 2

"No tengo dinero para irme": Zeynep estalla contra Serhat tras la injusta denuncia de Sevim

Incapaz de seguir callándose, la joven termina enfrentándose a Serhat y le deja claro que solo sigue en la mansión porque no tiene otra salida.

Zeynep se cuela de madrugada en la habitación de Serhat... ¡y él la pilla con las manos en la masa!

Zeynep se cuela de madrugada en la habitación de Serhat... ¡y él la pilla con las manos en la masa!

Serhat toca fondo frente a Berrak: “No dejaré que descanses mientras yo vivo este infierno”

Serhat toca fondo frente a Berrak: “No dejaré que descanses mientras yo vivo este infierno”

¿Qué oculta Azra? La esposa de Cihan se golpea para fingir un violento robo

¿Qué oculta Azra? La esposa de Cihan se golpea para fingir un violento robo

Publicidad