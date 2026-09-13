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¡A bailar!

Así es la espectacular nueva coreografía de El Hormiguero al ritmo de Bob Sinclar

Pablo Motos y su equipo arrancan la temporada a ritmo de 'Rock This Party (Everybody Dance Now)', convirtiendo el plató en una auténtica fiesta en su ya tradicional baile de cabecera.

Pablo Motos

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Julián López
Julián López
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Como en cada inicio de curso televisivo, El Hormiguero ha vuelto a cumplir con una de sus tradiciones más esperadas por la audiencia: el estreno de su baile de apertura.

En esta ocasión, Pablo Motos y el equipo del programa se han volcado en una enérgica y milimétrica coreografía al ritmo de una versión reciente de 'Rock This Party (Everybody Dance Now)', el éxito de Bob Sinclar y Cutee B.

El tema, que lleva décadas haciendo bailar a generaciones enteras con su versión original, ha recibido una nueva versión que se ha convertido en el motor de un arranque de temporada espectacular de El Hormiguero.

Con pasos llenos de fuerza, ritmo pegadizo y la complicidad habitual de los colaboradores, la nueva cabecera promete arrancar con fuerza cada noche de lunes a jueves. ¡Sube el volumen, dale al play y aprende los pasos del temazo de la temporada!

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