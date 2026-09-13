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¿Estás lavando mal la ropa? Ordenatriz revela la temperatura perfecta para cada prenda

Ni toda la ropa necesita agua caliente ni poner la lavadora a 30 grados evita siempre que encoja. Ordenatriz comparte las claves para acertar con la temperatura y el detergente en cada lavado.

Ordenatriz

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Ordenatriz explica cómo utilizar correctamente la lavadora y qué temperatura elegir según cada tipo de ropa. Para prendas blancas recomienda lavar a 40 grados, mientras que las de color o negras pueden lavarse entre 20 y 30 grados durante unas dos horas y media.

La ropa de cama debe lavarse entre 40 y 60 grados, y las toallas, a 30 grados, con vinagre y sal para conseguir mayor suavidad y reducir la pelusa. En el caso de tejidos delicados, lana y ropa de bebé, la temperatura no debería superar los 30 grados.

Para encoger una prenda, Ordenatriz aconseja utilizar programas de 60 grados o más y un centrifugado alto. Un lavado a 30 grados, en general, no encoge la ropa, aunque algunos tejidos de algodón pueden hacerlo.

Respecto al detergente, los productos específicos para bajas temperaturas o tejidos delicados permiten limpiar eficazmente sin recurrir al agua caliente. Para ropa oscura recomienda detergente líquido, para la clara, detergente en polvo, y como alternativa destaca las tiras de detergente, más suaves y ecológicas. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!

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