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Caída del tren

"Siempre acabas llegando tarde": Treinta millones de viajes ya no se hacen en tren

El primer semestre registra una caída del 8,6% de viajes en tren. Cercanías, Media Distancia y Alta Velocidad ya no suscitan la confianza de hace un tiempo. Compramos menos billetes de tren y prescindir de esa alternativa de transporte nos sale caro, también en calidad de vida.

España se baja del tren.

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Raúl García
Raúl García
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Puede que haya algo de inercia en la respuesta, pero basta con recorrer el vestíbulo de una estación de tren para detectar malestar. “Retrasos, desconfianza, abandono, incomunicados” … son expresiones habituales entre los viajeros. Detrás de estas sensaciones intangibles hay un dato objetivo: En sólo seis meses el tren ha perdido más de 30 millones de viajes. 30 millones de billetes que no se han despachado, un 8,6%. Con excepción del período de pandemia, es la mayor caída histórica del transporte ferroviario.

“Se ha retrasado el que cogía antes y ya no llego a Vigo a las 15,15”

Este comienzo del desplome coincide con el accidente de Adamuz, los cortes del trazado, desprendimientos del terreno e incidencias en Cercanías y Media Distancia. Una joven que viaja a Vigo ya sabe que no llegará a las 15,15 horas, tal y como había previsto: “se ha retrasado el que cogía antes. Prefiero usar otros medios como bla bla car. Siempre acabas llegando tarde”. Otra viajera que corre hacia el control de seguridad cuenta sus avatares cuando viene a Madrid desde su tierra: “en Cantabria el tren está fatal. En Italia por ejemplo los trenes son súper nuevos y van a su hora”.

Desde Badajoz por España… en avión. “En Extremadura estamos incomunicados por tren”

Nos trasladamos al aeropuerto. Mientras la Alta Velocidad ha bajado más de un 14%, el avión ha sumido más del 3%. Aquí nos encontramos a Antonio, que vuela a Sevilla y reconoce que “no me fío del tren, de su infraestructura”. Más enfadada está otra viajera de Almendralejo. En esta ocasión vuela a Miami, pero también usa el avión para viajar de Extremadura a Madrid o al norte de España: “los trenes de Extremadura están estropeados la mayoría del tiempo. Estamos incomunicados, no tenemos AVE. Viajamos en coche o en el avión de Talavera”.

El coste de prescindir del tren

Este cambio en los hábitos viajeros repercute directamente en nuestro bolsillo. Laura Blanco, experta en Economía de Capital Radio confirma que “Compramos menos billetes de tren, y eliminar una alternativa de transporte sale caro. Y hay otro coste que no puede medirse: en calidad de vida”. Un coste como el que asume algún cliente que encontramos llenando el depósito con la gasolina a casi 2 euros: “desde el accidente de Adamuz, siempre en coche. Antes siempre en tren. Y eso contando con que las carreteras están horribles”.

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