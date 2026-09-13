Las increíbles peticiones de Tamara Falcó a la Inteligencia Artificial: "Uso tres IA simultáneamente"

La tertulia de El Hormiguero ha servido para cerrar un día muy especial en el que Ester Expósito ha concedido su tercera entrevista en el programa. Esta mesa ha servido, valga redundancia, para repasar la exitosa segunda velada de La Mesa de Cristina Pardo.

Sin embargo, no podía faltar el humor y Tamara Falcó ha sido la encargada de darle este toque a la noche. En especial cuando ha empezado a contar todos los usos que le da a la IA, tecnología que no ve con ojos catastróficos, sino que la relaciona más con R2D2 de Star Wars.

Y es que Tamara "le pide de todo". Desde la dieta BARF para ayudar a su perra de 12 años hasta preparar la compra de la casa: sin duda se ha convertido en el mejor aliado de la tertuliana. ¡Incluso tiene un sistema para su trabajo en el programa!

Así pues, Tamara Falcó ha compartido cómo es su día a día desde que la IA llegó a su vida, despertando en el proceso las carcajadas de sus compañeros. Todo ello sin pasar por alto el apunte de Pablo Motos ante su dominio de la tecnología más puntera: "Tamara es el futuro".

¡Puedes ver este momento completo dando play al vídeo de arriba!

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