Albert Rivera llama al 'Teléfono Rojo' de Espejo Público y anuncia que el lunes estrena ‘Ciudadano Rivera’

Albert Rivera se incorpora este lunes al programa de Susanna Griso con ‘Ciudadano Rivera’, un nuevo espacio en el que el exlíder de Ciudadanos analizará los principales asuntos políticos y de actualidad desde una perspectiva divulgativa y con un lenguaje sencillo, con el objetivo de acercar a toda la audiencia las claves de cuestiones que, en ocasiones, pueden resultar complejas. El estreno de la sección se ha avanzado durante una conversación entre Susanna Griso y Rivera en 'El teléfono rojo'. “El lunes empezamos sección nueva”, ha anunciado

La actualidad de Ceuta ha sido uno de los temas que va a abordar en su sección. Rivera ha asegurado que uno de los objetivos de su nuevo espacio será poner contexto a este tipo de acontecimientos y explicar qué hay detrás de las noticias. “Con calma analizaremos también muchas cosas de geopolítica, claves, cosas que están detrás de todo esto y, sobre todo, soluciones”, ha señalado.

"Hace años que vengo alertando de los riesgos en Ceuta y Melilla"

El exlíder de Ciudadanos se ha referido a su preocupación por la situación de Ceuta y Melilla y ha recordado que lleva años alertando sobre los riesgos relacionados con ambas ciudades. “Hace años ya que vengo advirtiendo, también estando en política y fuera, de los riesgos que corremos con Ceuta y Melilla, respecto a Marruecos, y las claves geopolíticas que hay detrás”, ha afirmado.

Rivera ha rechazado además interpretar lo sucedido únicamente como un episodio puntual y ha defendido la necesidad de explicar a la ciudadanía el contexto de este tipo de acontecimientos. “Esto no es casualidad”, ha sostenido antes de reivindicar la importancia de “tratar a los ciudadanos como adultos y ver cuáles son las claves”.

Ese será precisamente uno de los objetivos de ‘Ciudadano Rivera’: analizar la actualidad política con un lenguaje directo y comprensible, alejándose de los tecnicismos para que los espectadores puedan entender mejor qué está ocurriendo y cuáles son las claves que explican cada noticia.

"Me corté la coleta de la política hace muchos años"

La nueva sección permitirá además a Rivera abordar asuntos de muy distinta naturaleza, desde la política nacional hasta cuestiones internacionales y geopolíticas, aportando contexto y planteando posibles soluciones. Una mirada que pretende combinar su experiencia en la primera línea política con una vocación claramente divulgativa.

Durante la conversación, Rivera también ha querido dejar atrás cualquier formalismo al recordar, con tono distendido, su salida de la política: “Yo me corté la coleta ya de la política hace muchos años”. Ahora regresa a la actualidad desde otro lugar y con un nuevo cometido: ayudar a entender la política y los grandes temas de actualidad de una forma sencilla, cercana y accesible.

La cita queda así fijada para el estreno de ‘Ciudadano Rivera’, un espacio que nace con la vocación de convertir la actualidad política en una conversación al alcance de todos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.