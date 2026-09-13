“Todo lo bueno que ocurre en familia es alrededor de la mesa”: La reivindicación culinaria de Dafne Fernández

España es uno de los mejores países del mundo en lo que a gastronomía se refiere y Dafne Fernández lo sabe bien. Cocinar es un arte que, además de entretenimiento, regala verdaderos manjares que actúan también de plan social. Un hecho que la actriz ha reivindicado en su paso por el programa de Joseba Arguiñano.

“Todos mis caprichos con esta edad son experiencias y gastronomía”, explicaba la intérprete: “Me puedo gastar mucho dinero en comer bien”. Sin embargo, no solo ha mencionado el gasto de salir a disfrutar de un buen restaurante, sino también la actividad en su propia casa: “Todo lo bueno que ocurre en familia es alrededor de la mesa”.

Por su parte, Joseba ha hablado de los problemas de “la industrialización” que, aunque “esté bien tirar de vez en cuando” de ella, no hay que olvidar que “la base es la base”. ¿Quieres ver esta reivindicación en favor de nuestra gastronomía al completo? Dale play al vídeo de arriba.

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