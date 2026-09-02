Feijóo exige convocar a la embajadora de Marruecos y adelantar elecciones: "No vamos a parar hasta conocer la verdad"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado este miércoles su presencia en Ceuta, con motivo del Día de la Ciudad Autónoma, para endurecer sus críticas contra el Gobierno por la gestión de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad desde hace un mes.

El líder popular ha centrado buena parte de su discurso en las informaciones sobre los avisos previos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad acerca de la llegada masiva de migrantes a Ceuta. El presidente del PP ha mostrado su respaldo a la Policía Nacional, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los servicios de inteligencia, de quienes ha asegurado que "sí cumplieron sus obligaciones".

A su juicio, el incumplimiento se produjo en el ámbito político. "Quien incumplió su deber fundamental fue el Gobierno. Tuvo avisos reiterados. Despreciaron todos los informes y son responsables de sus consecuencias dramáticas", ha denunciado. Feijóo ha acusado directamente al Ejecutivo de ocultar información a los ciudadanos: "Es evidente que el Gobierno lo sabía y lo tapó. Nos ha mentido a la cara ocultando las advertencias existentes e ignorándolas desde el presidente a todos y cada uno de sus ministros".

El líder popular ha reclamado que no se desvíe la responsabilidad hacia otros actores y ha pedido que se identifique a quienes, según sostiene, tenían la responsabilidad última de actuar ante las advertencias.

Exige explicaciones a Marruecos

Más allá de sus críticas al Ejecutivo, Feijóo ha reclamado una respuesta diplomática inmediata a Marruecos. El presidente del PP ha pedido a Sánchez que convoque "con carácter inmediato" a la embajadora de Marruecos en España para exigirle explicaciones sobre las actuaciones de las autoridades marroquíes y comunicarle las primeras medidas de respuesta del Gobierno español.

También ha reclamado que el embajador de España en Marruecos sea llamado a consultas para evaluar las medidas que España debería adoptar ante la situación. La petición supone, según el líder popular, elevar la respuesta española en el ámbito diplomático y reclamar al Gobierno una posición más firme frente a Rabat.

Feijóo ha cerrado su intervención vinculando la crisis de Ceuta con la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Para el presidente del PP, la situación requiere que los ciudadanos puedan pronunciarse en las urnas. "La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz", ha resumido.

PP y Vox se unen en Bruselas

El Partido Popular y Vox han unido este miércoles sus respectivas concentraciones en Bruselas para mostrar su apoyo a Ceuta ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Ambas formaciones han aprovechado la movilización, celebrada frente a la sede del Parlamento Europeo, para reclamar la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones anticipadas.

La concentración ha estado marcada por las críticas al Ejecutivo por su gestión de la llegada masiva de migrantes a Ceuta y, especialmente, por la información conocida en los últimos días sobre el supuesto conocimiento previo por parte de Moncloa de lo que iba a suceder.

"Es una invasión y el Gobierno lo sabía", han coincidido en señalar la vicepresidenta del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, y el líder de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé. Ambos han acusado al Gobierno de haber "traicionado" al pueblo ceutí y han reclamado responsabilidades políticas por su actuación.

Montserrat ha asegurado que Sánchez ha fallado "antes, durante y después" del inicio de la crisis. La dirigente popular ha puesto especialmente el foco en la visita del presidente a Ceuta antes de iniciar sus vacaciones de verano. Según ha recordado, Sánchez permaneció "dos horas en Ceuta" y aseguró entonces que "todo estaba controlado", algo que, a juicio del PP, no se correspondía con la situación que posteriormente vivió la ciudad. "Sánchez ha mentido a los españoles", ha sostenido Montserrat, que ha defendido que los ciudadanos deben tener la oportunidad de pronunciarse en las urnas. Por ello, el PP ha vuelto a reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas.