Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

TESTIMONIO

Begoña Villacís, sobre los golpes de la vida: "Todo el mundo llora, pero no en el mismo día"

La política relató en La Mesa cómo se enteró del asesinato de su hermano y qué aprendió sobre el duelo, el victimismo y la necesidad de "no anestesiarse" ante el sufrimiento.

Begoña Villacís sobre los golpes de la vida: "Todo el mundo llora, pero no en el mismo día""

Begoña Villacís sobre los golpes de la vida: "Todo el mundo llora, pero no en el mismo día""

Publicidad

Alejandro Hergon
Publicado:

Begoña Villacís recordó en La Mesa que se enteró del asesinato de su hermano por una llamada del entonces alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Sobre esa relación, explicó: "A mí lo que me une al alcalde de Almeida son cuatro años de un buen gobierno de coalición donde hubo mucha lealtad (...) y esa mañana ya estaba ahí". De esa experiencia extrajo una regla personal que dijo compartir con sus hijas: "Me fío más de la gente que se alegra de mis alegrías que de la gente que me acompaña en las desgracias, porque ese papel lo sabe interpretar más o menos todo el mundo".

"Hay que sufrir, forma parte de la vida"

Sobre cómo se afronta un golpe así, defendió no esconder el dolor: "En mi caso personal, yo no me anestesié (...) tenemos que aprender, esta sociedad no lo entiende, que hay que sufrir, que sufrir forma parte de la vida, y que no te vas a sentir bien inmediatamente". Y añadió: "Cuando lo pasas, luego un día estás bien y de repente te levantas un día agradecida". Fue crítica además con la tendencia a evitar el malestar: "Esta sociedad en general se anestesia demasiado y busca muchas veces en la terapia que le validen cosas que ellos quieren que le validen". Sobre el victimismo, fue tajante: "Es muy fácil caer en el victimismo. Y el victimismo lo arregla todo porque te quita toda responsabilidad". Cerró con una frase que le dijo una amiga de su madre: "Todo el mundo llora, pero no en el mismo día".

"La política se parece al derecho de familia"

Villacís, abogada de formación, comparó la dureza de la política con su antigua profesión: "Se dice siempre que en penal están las peores personas, pero en Derecho de Familia se ve lo peor de cada persona. Y pasa un poco en la política. Yo en la política he visto transformarse gente de humano a animal con una rapidez increíble. Pero luego de repente llega algo que te resitúa (...) y eso nos conecta a todos y nos devuelve la humanidad".

Óscar Puente denuncia una "conspiración" contra el Gobierno que involucra a medios y jueces

Óscar Puente denuncia una "conspiración" contra el Gobierno que involucra a medios y jueces

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

Ordenatriz

¿Estás lavando mal la ropa? Ordenatriz revela la temperatura perfecta para cada prenda

Begoña Villacís sobre los golpes de la vida: "Todo el mundo llora, pero no en el mismo día""

Begoña Villacís, sobre los golpes de la vida: "Todo el mundo llora, pero no en el mismo día"

Pablo Motos

Así es la espectacular nueva coreografía de El Hormiguero al ritmo de Bob Sinclar

Joseba Arguiñano y Dafne Fernández
ASÍ LO CUENTA

“Todo lo bueno que ocurre en familia es alrededor de la mesa”: La reivindicación culinaria de Dafne Fernández

Tamara Falcó en El Hormiguero
ASI LO CUENTA

Las increíbles peticiones de Tamara Falcó a la Inteligencia Artificial: "Uso tres IA simultáneamente"

Moisés Laguardia, concursante de Pasapalabra
La oportunidad... ¿definitiva?

Así es Moisés Laguardia: el concursante que rozó la gloria y vuelve renovado a Pasapalabra

Economista de profesión, natural de Alfaro y gran competidor de ajedrez, son tres datos básicos de esta leyenda que regresa al concurso pero hay muchos más porque han cambiado muchas cosas en estos dos años y medio.

Rodolfo Sancho
ROMPE SU SILENCIO

Rodolfo Sancho hace balance tras la condena de su hijo: "A pesar de todo, sigo pensando que tengo una vida privilegiada"

Tras la condena de Daniel Sancho, su padre habla como nunca de los tres años de lucha que ha atravesado. Un testimonio único en el que desvela el drama que ha atravesado.

Casi 50.000 euros para un solo concursante en una noche de mucha emoción, nervios y remontadas

Casi 50.000 euros para un solo concursante en una noche de mucha emoción, nervios y remontadas

Pablo se queda sin palabras al acertar el Panel Final y llevarse casi 50.000 euros

Pablo se queda sin palabras al acertar el Panel Final y llevarse casi 50.000 euros

¡Se lleva un bote de 24.000 euros! Así ha sido la épica remontada de Pablo para entrar en la Gran Final

¡Se lleva un bote de 24.000 euros! Así ha sido la épica remontada de Pablo para entrar en la Gran Final

Publicidad