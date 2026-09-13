Rodolfo Sancho hace balance tras la condena de su hijo: "A pesar de todo, sigo pensando que tengo una vida privilegiada"

Rodolfo Sancho se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles y rompe su silencio sobre el drama que ha estado viviendo los últimos tres años. Tras la reciente condena a cadena perpetua de su hijo Daniel Sancho en Tailandia, nos confiesa cómo ha vivido el caso y cómo recibió la noticia.

¿Cómo recibe la noticia?

El actor ha desvelado que se enteró gracias a un teletipo de la agencia EFE. "Un familiar me envió la noticia y pasaron dos días hasta que pude hablar con Daniel", recuerda.

Según cuenta, lo primero que sintió fue un "shock brutal", que vino seguido de la disociación. "Sentía que era una película", afirma. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que, si quería salvar a su hijo, debía dejar a un lado la tristeza y ponerse en marcha.

"Había muchas cosas que hacer, la situación requería dejar a un lado las emociones y ponerme en un estado de lucha", afirma Rodolfo.

El proceso de defensa

Desde el primer momento, Rodolfo capitaneó la defensa de su hijo, Daniel Sancho. Una defensa que no solo supuso una gran implicación emocional, sino también económica.

Pese a que desvela que los abogados españoles no le cobraron nada durante el proceso, hubo otros gastos a los que tuvo que hacer frente. Por ejemplo, revela que tan solo en traducciones del sumario del tailandés al español se ha podido gastar alrededor de 200.000 euros: "Traducir una página de 350 palabras de tailandés a inglés cuesta 25 euros y nosotros más o menos hemos traducido 8000 folios".

Además, Rodolfo Sancho ha tenido que pagar constantes viajes a Tailandia y otros asuntos legales. Un gasto por el que se vio obligado a participar en un documental sobre el caso. "El documental lo hice absolutamente para pagar su defensa; si no, no lo hubiera hecho", sentencia.

Críticas por defender a su hijo

Durante todo el proceso, Rodolfo Sancho ha sido objeto de numerosas críticas por defender a su hijo. Una reacción que él define como "la que hubiera tenido cualquier ser humano".

El actor denuncia que una de las partes más duras del caso ha sido la exposición mediática. "Ha sido tremendamente incómodo", advierte, "pero he aprendido a decir lo que me salga de las pelotas".

Cómo afronta la condena

Aunque Rodolfo Sancho aún sigue luchando por el futuro de su hijo y su defensa ha presentado un recurso para revisar la sentencia, Daniel Sancho actualmente está condenado a cadena perpetua en Tailandia.

El actor hace balance y afirma que todo es cuestión de filosofía. "Me ha ayudado que soy muy poco quejica", añade Rodolfo, "hay gente que muere en guerras, yo me sentiría un hipócrita quejándome".

Con ganas de seguir luchando, Rodolfo tiene claro que la vida es cuestión de perspectiva y que "aunque el tiempo no lo cura todo, la mentalidad que tienes sí". "A pesar de todo, sigo pensando que tengo una vida privilegiada", termina diciendo. ¡Dale al play para ver su entrevista al completo!

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