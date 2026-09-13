Zeynep se cuela de madrugada en la habitación de Serhat... ¡y él la pilla con las manos en la masa!

Kader no ha podido contener las lágrimas después de ver que Hayal e Ilkim sí tenían regalos de Berrak y ella no. Convencida de que su madre no la quiere, la pequeña se ha ido a dormir destrozada.

Zeynep ha intentado consolarla como ha podido. "Seguro que tu regalo viene de camino. Las madres quieren mucho a sus hijos", le ha dicho mientras le secaba las lágrimas. Pero al verla dormirse llorando, ha tomado una decisión.

En plena madrugada, la joven ha entrado en la habitación de Serhat para coger las llaves del coche sin despertarlo. Su intención era salir a buscar un regalo y entregárselo a Kader al día siguiente como si se lo hubiera enviado Berrak.

Sin embargo, Serhat se ha despertado justo cuando Zeynep intentaba marcharse. Lejos de enfadarse, ha escuchado el motivo que la había llevado hasta allí. "Se ha dormido llorando porque no tenía un regalo de su madre. No quiero que tu mujer siga haciendo sufrir a esa pobre niña. No lo permitiré", le ha confesado.

Conmovido por las palabras de Zeynep, Serhat ha comprendido el dolor que estaba viviendo Kader. Aunque le ha recordado que la próxima vez llamara a la puerta en lugar de entrar "como un ladrón", todo apunta a que ambos harán lo imposible para devolverle la ilusión a la pequeña.

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