Eduardo Rubiño explica por qué llama a Vox 'extrema derecha': "Comparan a los homosexuales con pedófilos todos los días"

La desbanda de Sumar afecta ya a más de la mitad de la actual dirección del partido. En poco más de un año han dejado el partido 34 de sus 65 miembros. Lara Hernández ha sido la última en salir. Esta semana pedía disculpas en Espejo Público por dejar su cargo. Mantenía que lleva 4 meses aguantando por responsabilidad política "de una manera silenciosa". Asegura Lara Hernández que se han vertido sobre ella acusaciones falsas de acoso laboral y no quiere seguir participando en este tipo de política.

El portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño, explica que su formación lidera la oposición política en la asamblea de la comunidad de Madrid y que tienen alianzas con el movimiento Sumar. Cree que en Sumar están en un proceso de reorganización y ve bien que Lara Hernández dé explicaciones sobre su marcha del partido. "Sumar se construyó muy ligada a Yolanda Díaz y cuando ella da un pasoa un lado se quedan en una situació compleja

Anuncia Rubiño que en septiembre "vamos a ver una recomposición de las fuerzas políticas realmente existentes que son Más Madrid, la Xunta Aragonesista o Comunes". Cree que desde la izquierda tienen que ofrecer una alternativa que sea fundamental para lograr el Gobierno anterior.

Afirma que sin la coalición del 23-J no hubiera sido posible revalidar el Gobierno y su objetivo ahora es aunar la opción de izquierdas con una alternativa. Avanza que la izquierda prepara un proyecto con un fuerte carácter confederal. "Tendrá que haber una cabeza visible porque en política es importante que haya liderazgo".

"¿Si se habla de Vox se puede usar el término 'derecha alternativa'?"

El empresario y colaborador de 'Espejo Público' Marcos de Quinto se preguntaba que si se hablaba de Vox se podía usar el término 'derecha alternativa' en vez de extrema derecha. A lo que Eduardo Rubio que respondía diciendo que unas personas que comparan todos los días a los homosexuales con pedófilos son para él "extrema derecha".

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