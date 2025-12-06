Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 6 DE DICIEMBRE

¡Qué tensión! Juan se lleva 7.400 euros en un final con mucha duda

Jorge Fernández ha querido jugar con los nervios del concursante antes de anunciarle su abundante premio.

Concursante de La ruleta de la suerte noche

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

El concursante ha completado un panel complicado con mucha solvencia y buen hacer. Ha usado el gajo de ‘todas las vocales’ con el que ha podido aclararse las ideas desde el principio y poder asegurar algunas consonantes con las que ha resuelto el panel.

A pesar de no tenerlo seguro, Juan ha querido resolver. “Dudo porque estoy cagao”, ha dicho el concursante antes de resolver, aun así, se ha decidido por completar el panel con un marcador de 7.400 euros.

El presentador ha decidido darle mucha tensión al momento final. No es la primera vez que Jorge Fernández vacila a los concursantes en estos momentos, pero eso suele significar que el panel es correcto.

La cómica imagen de Juan escondido debajo de la mesa ha hecho que Jorge Fernández se decantase por confirmar el panel y así acabar con el mal rato que estaba pasando el concursante. “Es muy buena Juan, tiene 7.400 euros en tu marcador”, le ha confirmado el presentador.

Revive el momentazo en el vídeo de arriba.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» La Ruleta de la Suerte Noche

Publicidad

Programas

Concursante de La ruleta de la suerte noche

¡Qué tensión! Juan se lleva 7.400 euros en un final con mucha duda

Nutriman

Brote de peste porcina en España: ¿cómo puede afectar a las personas y cómo atajarlo?

Juan del Val

“Hemos llegado a un límite”: la polémica de Juan del Val con la que se ‘juega’ su presencia en El Hormiguero

Pablo López
¡En directo!

El próximo viernes, tú decides en la Última Semifinal a los cuatro finalistas de La Voz

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra
En redes

¿Se van Manu y Rosa? El exconcursante que ilusiona con un posible regreso a Pasapalabra

Marron convierte un fluorescente en una espada láser: ¡al estilo de La guerra de las galaxias!
Ser de luz

Marron convierte un fluorescente en una espada láser: ¡al estilo de La guerra de las galaxias!

El cuerpo actúa como conductor interfiriendo en el camino del cuerpo eléctrico, lo que permite controlar hasta dónde se ilumina el fluorescente.

Un aperitivo rápido, de Karlos Arguiñano: bocados crujientes de dátil
¡Para todos los públicos!

Tapas, aperitivos y entrantes para una Navidad ligera: las recetas más fáciles y baratas de Karlos Arguiñano

Nada como disfrutar no solo de la cena o comida de Navidad, sino también de los momentos previos, incluso mientras cocinamos para nuestros seres más queridos.

Antony Vallejo, La Voz

Así hemos vivido las novedades de La Voz: botón del arrepentimiento, megabloqueo y llego y canto

Laura Moure y Jorge Fernández

La edición especial de noche de La Ruleta llega para repartir muchos premios: “Desde casa podéis participar, pero no podréis ganar hasta 100.000 euros”

Bebés reborn

Estefanía, diseñadora de bebés reborn, sobre los 'partos' simulados: "Para algunas coleccionistas es un insulto"

Publicidad