¡Qué tensión! Juan se lleva 7.400 euros en un final con mucha duda

El concursante ha completado un panel complicado con mucha solvencia y buen hacer. Ha usado el gajo de ‘todas las vocales’ con el que ha podido aclararse las ideas desde el principio y poder asegurar algunas consonantes con las que ha resuelto el panel.

A pesar de no tenerlo seguro, Juan ha querido resolver. “Dudo porque estoy cagao”, ha dicho el concursante antes de resolver, aun así, se ha decidido por completar el panel con un marcador de 7.400 euros.

El presentador ha decidido darle mucha tensión al momento final. No es la primera vez que Jorge Fernández vacila a los concursantes en estos momentos, pero eso suele significar que el panel es correcto.

La cómica imagen de Juan escondido debajo de la mesa ha hecho que Jorge Fernández se decantase por confirmar el panel y así acabar con el mal rato que estaba pasando el concursante. “Es muy buena Juan, tiene 7.400 euros en tu marcador”, le ha confirmado el presentador.

