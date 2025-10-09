Tensión en plató
La respuesta de Susanna Griso a la influencer trumpista que mintió al decir que la echó del programa: "Reiteré la invitación, no la retiré"
La entrevista del miércoles a la influencer trumpista, Ada LLuch, en Espejo Público, ha generado mucha polémica y no solo en nuestro país, también al otro lado del mundo. Tras denunciar que la echamos del plató, Susanna Griso ha querido responderla a ella y a todo el mundo que se ha creído este bulo generado en las redes.
La influencer trumpista Ada Lluch visitó el miércoles el plató de Espejo Público. Fue entrevista por Susanna Griso y el resto de colaboradores, pero su entrevista ha generado mucha polémica. Al salir del plató, Ada se grabó un vídeo en el que acusa a Espejo Público de "haberla echado del plató porque no se quiso escuchar los argumentos y estadísticas que ella traía al programa", explicaba la influencer.
"Me han echado del plató"
La entrevista duró aproximadamente quince minutos y tuvo que ser cortada por falta de tiempo, el programa tenía que irse a publicidad. Pero para Ada esto no fue así, la catalana ha publicado un vídeo en sus redes sociales diciendo que "la censuraron y la echaron del plató". Durante la entrevista, Susanna Griso le reiteró en varias ocasiones su invitación para que Ada Lluch volviera en otra ocasión al programa para volver a ser entrevistada con más tiempo. Pero Lluch entendió que Griso le “retiraba” la invitación, en vez de “le reiteraba” la invitación.
“Reiteramos” nuestra invitación
En el programa del jueves, Susanna Griso ha vuelto a abordar este tema y de nuevo ha vuelto a “reiterar” la invitación a Ada Lluch para emplazarla a otra entrevista: “Insisto en que hay un problema de compresión lectora. Ada dice que los crímenes son perpetuados por inmigrantes, son perpetrados, no perpetuados. Hay una diferencia entre retirar y reiterar. Tendremos que hacer un día un Barrio Sésamo y lo explicamos”, le ha respondido la presentadora a la influencer de ultraderecha.
