Las polémicas declaraciones de Ada Lluch, la influencer trumpista, sobre la seguridad en España: "Voy por la calle con miedo"

Quién es Ada Lluch la 'voz del trumpismo' en Europa

Ada Yuk tiene 26 años, es catalana y asegura haber vivido una transformación radical: “Tuve depresión, sobrepeso, fui feminista, vegana y de izquierdas. No me estaba respetando ni a mi cuerpo ni a mi dignidad. Estaba súper perdida en la vida”, confesó.

Tras su divorcio y un “despertar espiritual”, asegura haber abandonado la izquierda 'woke' para convertirse en una referente ultraconservadora en redes sociales.

“Ojalá alguien me hubiera dicho que tenía que quedarme virgen hasta el matrimonio”, declaró durante la entrevista. La joven, que estudió tres años de Medicina y vivió en Estados Unidos, comparte habitualmente su ideario en inglés con más de 300.000 seguidores. En su perfil, presume de una fotografía con Donald Trump y no oculta su admiración por el expresidente norteamericano:

“Hablamos un poco. De hecho, motivó a mi marido a casarse conmigo. Le dijo: si no te casas con ella, vas a estar muy deprimido”.

“España no es un país seguro”

El momento más tenso llegó cuando Ada Lluch fue preguntada por la seguridad en Europa: “Muchas veces voy andando por la calle con miedo y España no es un país seguro. Donde vosotros vivís, que es una zona con dinero, quizá sí. Pero el resto no”, afirmó ante la incredulidad del plató.

Sus palabras provocaron la inmediata reacción del periodista Javier Caraballo, que le recordó que España está entre los países más seguros del mundo:

“Eso es mentira. Tú puedes tener una opinión, pero tu responsabilidad es no transmitir algo que no es cierto”, replicó el colaborador.

La influencer, lejos de rectificar, defendió su postura con contundencia: “Tengo libertad de expresión. Usted no es una mujer, no sabe lo que sufrimos al salir solas por la noche. No me diga que España es segura cuando hay miles de mujeres que me escriben dándome las gracias por visibilizar el miedo que sentimos”.

Ada relaciona la inseguridad con la inmigración

“Mi país se está destruyendo por la inmigración masiva. En vuestro mundo de Yupi quizá no lo veis, pero la gente trabajadora sí”, aseguró. “Los últimos tiroteos en EE.UU. los han hecho personas transgénero”, continuaba. Sus afirmaciones no se detuvieron ahí. Al ser preguntada por la violencia en Estados Unidos, la joven llegó a afirmar:

“¿Sabes quién hace la violencia? Las personas transgénero y los inmigrantes ilegales”.

Una declaración que provocó un aluvión de reacciones en el plató. Los tertulianos le exigieron pruebas y la acusaron de difundir bulos. Ada, sin embargo, insistió:

La tensión alcanzó su punto máximo cuando los colaboradores cuestionaron sus datos y la acusaron de “demonizar” a colectivos vulnerables. Ada mantuvo su discurso firme:

“Cuando no podéis ganar un debate, silenciáis a las personas. Lo que hago es decir la verdad. Las estadísticas están ahí. Yo lucho por mi país. Cuando España esté perfecta, me preocuparé por los demás”.

