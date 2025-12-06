¡Está que se sale! El gajo de los 5.000 euros, dos veces en el mismo panel

La ruleta de la suerte noche reparte miles de premios todas las noches y es relativamente sencillo conseguir un buen marcador, pero lo de Cris ha sido increíble.

La concursante ha acertado dos veces en el gajo de los 5.000 euros, duplicándolo por haber dos letras en el panel.

El premio podría haber sido mayor si no hubiese caído en ‘el pierde turno’. Aun así, Cris ha conseguido un premio de 12.675 euros, a los que ha sumado 2.000 euros más por acertar la palabra oculta.

¡Espectacular premio de Cris en La ruleta noche!