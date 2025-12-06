Antena 3 LogoAntena3
¡Contra todo pronóstico! Jorge Fernández ‘perrea’ al ritmo de Karol G

A pesar de no ser su género musical favorito, el presentador lo ha dado todo con el reggaetón interpretado por la banda.

Jorge Fernández

Julio Gil López
Publicado:

En el panel musical, Jorge Fernández ha advertido que no era su canción favorita, aun así, con la increíble interpretación de la banda, el presentador se ha animado a sacar sus ‘pasos prohibidos’.

La cantante Tayra Taylor ha hecho una increíble interpretación de la canción ‘Si antes te hubiera conocido’, con su increíble voz ha puesto en pie a todo el plató.

Laura Moure siempre deslumbra con sus pasos de baile, aunque esta vez los focos se los ha llevado su compañero Jorge Fernández, quien se ha animado hasta con el perreo.

“Nos hemos equivocado, esto es lo que mola”, ha bromeado el presentador con uno de los concursantes. El género musical de Jorge Fernández suele ir más por el rock, pero esta vez se ha dejado llevar con este temazo de reggaetón.

Échale un ojo al vídeo para ver los mejores pasos de baile en el plató.

Jorge Fernández

¡Contra todo pronóstico! Jorge Fernández ‘perrea’ al ritmo de Karol G

