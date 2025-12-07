La sorpresa que Seyran nunca olvidará: Ferit le dedica una canción y le presenta su nueva tienda #Seyfer

Ferit ha querido demostrarle a Seyran, una vez más, que está profundamente enamorado y que quiere construir un futuro a su lado. Por eso, la ha llevado al centro comercial sin darle ninguna explicación. La ha dejado un rato con su amiga y, cuando todo estaba listo, la ha avisado para que fuera hasta uno de los pasillos. Al llegar, Seyran se ha quedado sin palabras: Ferit estaba allí, disfrazado de payaso, cantándole una canción muy especial para los dos.

Al principio no podía creérselo, pero enseguida ha terminado cantando con él, dejando que, por un momento, el mundo desapareciera. Ha sido un instante muy bonito. Cuando la música ha terminado, una niña se ha acercado a Seyran con un pequeño regalo de parte de Ferit. Dentro había un anillo y una nota que la ha hecho llorar: “Prefiero los sueños que tuve contigo a todas las realidades que viviría sin ti. Nuestro anillo es el símbolo de nuestro amor y de nuestra lealtad. Te quiero”.

Ella no podía ni hablar, solo lo ha abrazado. Pero Ferit aún tenía una última sorpresa. La ha llevado unos metros más allá y, con el corazón en un puño, le ha enseñado el cartel iluminado de una nueva tienda: #SEYFER.

Seyran se ha emocionado muchísimo. Porque no es solo una tienda: es una declaración de amor y, sobre todo, un nuevo comienzo para los dos.