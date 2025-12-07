Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 65

La sorpresa que Seyran nunca olvidará: Ferit le dedica una canción y le presenta su nueva tienda #Seyfer

Ferit vuelve a demostrar que no tiene límites cuando se trata de sorprender a Seyran. Primero le canta, luego le entrega un anillo y finalmente le enseña #Seyfer, la tienda que nace como símbolo de su amor.

#Serfer

Publicidad

Ferit ha querido demostrarle a Seyran, una vez más, que está profundamente enamorado y que quiere construir un futuro a su lado. Por eso, la ha llevado al centro comercial sin darle ninguna explicación. La ha dejado un rato con su amiga y, cuando todo estaba listo, la ha avisado para que fuera hasta uno de los pasillos. Al llegar, Seyran se ha quedado sin palabras: Ferit estaba allí, disfrazado de payaso, cantándole una canción muy especial para los dos.

Al principio no podía creérselo, pero enseguida ha terminado cantando con él, dejando que, por un momento, el mundo desapareciera. Ha sido un instante muy bonito. Cuando la música ha terminado, una niña se ha acercado a Seyran con un pequeño regalo de parte de Ferit. Dentro había un anillo y una nota que la ha hecho llorar: “Prefiero los sueños que tuve contigo a todas las realidades que viviría sin ti. Nuestro anillo es el símbolo de nuestro amor y de nuestra lealtad. Te quiero”.

Ella no podía ni hablar, solo lo ha abrazado. Pero Ferit aún tenía una última sorpresa. La ha llevado unos metros más allá y, con el corazón en un puño, le ha enseñado el cartel iluminado de una nueva tienda: #SEYFER.

Seyran se ha emocionado muchísimo. Porque no es solo una tienda: es una declaración de amor y, sobre todo, un nuevo comienzo para los dos.

El emotivo discurso con el que Esme defiende a Hattuc ante sus hijas: “Por fin es feliz”

El emotivo discurso con el que Esme defiende a Hattuc ante sus hijas: “Por fin es feliz”

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

#Serfer

La sorpresa que Seyran nunca olvidará: Ferit le dedica una canción y le presenta su nueva tienda #Seyfer

Asuman

Asuman rompe las normas por Doruk y Hattuc la humilla delante de toda la mansión

Hattuc

Hattuc toma el control en la mansión Korhan con mano dura: “A partir de ahora haréis lo que yo diga”

Una nueva vida
Capítulo 65

La cabeza de carnero en su noche de bodas tenía nombre: Hattuc confiesa su turbio pasado con Mezide

“Hablas igual que doña Inés”: La entereza de Clara sorprende a las trabajadoras del aserradero
Mejores momentos | Capítulo 2

“Hablas igual que doña Inés”: La entereza de Clara sorprende a las trabajadoras del aserradero

Catalina estalla contra su madre y la acusa de arruinar su fiesta de cumpleaños: “Le odio”
Mejores momentos | Capítulo 2

Catalina estalla contra su madre y la acusa de arruinar su fiesta de cumpleaños: “Le odio”

La joven no perdona a doña Inés que haya interrumpido su momento a solas con José y siente que nunca se preocupa por su felicidad.

“Tú tienes una hija, pero tardarás en conocerla”: las palabras de la santera desconciertan a doña Inés
Mejores momentos | Capítulo 2

“Tú tienes una hija, pero tardarás en conocerla”: las palabras de la santera desconciertan a doña Inés

Ante los problemas en los que se ha metido su marido, Inés ha decidido visitar a una santera de San Lázaro y se ha quedado de piedra con lo que le ha dicho.

Cloe y Marta en el capítulo 453 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Marta y Cloe, cada vez más cerca

Amanda

La vida de Amanda se complica en La Encrucijada: Saúl la obliga a someterse a su chantaje para proteger a su padre

Ferit

Akin jura venganza ante la tumba de su tío: esta noche, los Korhan pagarán las consecuencias en Una nueva vida

Publicidad