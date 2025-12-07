Antena 3 LogoAntena3
Semana del 9 al 12 de diciembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Marta y Cloe, cada vez más cerca

La próxima semana viene cargada de acontecimientos y es que el acercamiento entre la francesa y De la Reina es inminente.

La próxima semana de Sueños de libertad viene llena de momentazos que nadie se va a querer perder.

Gabriel seguirá exigiendo a Delia que se vaya de casa de la Reina, su presencia allí no le favorece. Pero ella le enseñará una carta de su padre Bernardo que espera que eso le ayude a reconciliarse con su familia. ¿Qué pondrá en esa carta?

Delia y Gabriel en el Capítulo de 453 de Sueños de libertad
Delia y Gabriel en el Capítulo de 453 de Sueños de libertad

El tira y afloja de Cloe y Marta seguirá creciendo más que nunca. La francesa seguirá con su juego de seducción de miradas, gestos, detalles... ¡Hasta se lanzará a besarla! ¿Qué pasará? ¿Cómo reaccionará Marta?

Además, doña Clara, su nuera, llegará a Toledo para hacerles una nueva visita. ¿Cómo irá el reencuentro de Marta con ella?

Marta y doña Clara en el Capítulo 455 de Sueños de Libertad
Marta y doña Clara en el Capítulo 455 de Sueños de Libertad

El tema del embarazo de Gema preocupa a toda la familia Merino, Luz quiere buscar una clínica de aborto para Gema y que su vida no corra peligro; pero la Merino parece que no estará dispuesta. ¿Es que no quiere abortar? ¿Y su vida? ¿Correrá peligro?

La actitud de Maripaz seguirá sin encajar con la gente de la colonia; de hecho, perderá los papeles con un niño de la casa cuna y una operaria será testigo. ¿En qué quedará este tema? ¿Seguirá creyéndola Claudia?

Además, la extremeña ofrecerá a Cristina quedarse a dormir en la habitación hasta que se tranquilice por sus peleas con Beltrán, y a Maripaz parecerá molestarle su presencia. ¿En qué quedará todo esto?

Claudia y Mari Paz en el Capítulo 455 de Sueños de Libertad
Claudia y Mari Paz en el Capítulo 455 de Sueños de Libertad

En casa de la Reina, Andrés seguirá vigilado por Gabriel que está convencido de que él trajo a Delia. Begoña tampoco se fiará de su marido, ha sido demasiado esta mentira para ella.

Por su parte, el joven le confesará a la anciana que Gabriel solo busca venganza en su familia y quiere arrebatar a Damián todo lo que tiene. ¿Cómo se lo tomará Delia?

Otro de los grandes momentos de la semana que viene, será la reconciliación de Damián y Digna. El patriarca se declarará a Digna, sigue amándola y le anima a vivir sus sentimientos y a dejar atrás el pasado. ¿Le corresponderá ella?

Digna y Damián en el Capítulo 456 de Sueños de libertad
Digna y Damián en el Capítulo 456 de Sueños de libertad

María le hará una importante confesión a Andrés sobre su movilidad... ¿Qué responderá él?

Todo esto y mucho más la próxima semana en Sueños de libertad, y puedes adelantarte a la emisión en atresplayer.

