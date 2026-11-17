Las dudas a la hora de acudir a las urnas pueden resolverse, en muchos casos, revisando la carta de presentación de cada formación política a través de sus programas electorales. Pero ¿dónde pueden leerse?

El inicio de la campaña electoral no necesariamente va ligado a la publicación del programa de cada formación. De hecho, no hay un día fijado para que todos los partidos políticos lo publiquen a la vez. La ley electoral regula las fechas de la campaña, pero no establece un plazo común para presentar los programas. Por eso, hay que seguir los anuncios de cada candidatura para conocer cuándo estará disponible el suyo.

En caso de querer consultarlos, el primer lugar al que acudir sería la web oficial de cada formación. En los apartados de programas electorales, actualidad o documentación se pueden buscar los textos y comprobar quién los publica. Si el partido facilita un PDF, se puede descargar para leerlo con calma o buscar los temas que más interesan.

Aunque hay que tener cuidado al realizar búsquedas en internet, ya que estas pueden conducir a programas de elecciones anteriores. Para evitar confusiones, es importante comprobar que el documento corresponde a las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.