La vivienda, el asunto que los españoles sitúan como su principal problema, se ha colado de lleno en la campaña electoral del 29 de noviembre. A menos de dos semanas de las elecciones y con la presentación de los programas electorales, los partidos ofrecen sus propuestas, que arrojan distintos modelos para abaratar los precios. Mientras PP y Vox apuestan por construir más, liberalizar suelo y reducir impuestos, PSOE y las formaciones a su izquierda defienden una mayor intervención pública, límites al mercado y más protección para los inquilinos vulnerables.

PP: "Un millón de viviendas"

Por un lado, el PP apuesta por incrementar la oferta, con el compromiso de construir "un millón de viviendas" más en España en su primera legislatura, movilizando suelo público y privado y agilizando los trámites urbanísticos. Para ello, plantea aprobar una nueva Ley del Suelo y resolver las licencias de obra nueva en un máximo de tres meses.

Los de Feijóo también quieren derogar la actual Ley de Vivienda, lo que implicaría eliminar las zonas tensionadas y el tope a los precios por ley, y contemplan sacar adelante una ley antiokupación para dar más seguridad jurídica. Además, los populares ofrecen facilitar el acceso a la compra mediante la reducción de impuestos: los menores de 40 años pagarían un IVA reducido del 4 % por su primera vivienda nueva y podrían beneficiarse de avales públicos para la entrada de la hipoteca.

Vox: "Prioridad nacional"

Vox comparte la apuesta por aumentar la construcción y derogar la Ley de Vivienda, pero introduce un elemento diferencial: la prioridad nacional. Los españoles tendrían preferencia para acceder a vivienda protegida, social y ayudas al alquiler, uno de los pilares de su programa electoral, más allá del ámbito de la vivienda.

El partido de Santiago Abascal propone que la primera vivienda habitual de una familia española esté libre de impuestos (IVA al 0 %) y que los propietarios puedan recuperar sus inmuebles okupados en menos de 24 horas. Su programa incluye, además, prohibir el alquiler a inmigrantes en situación irregular.

PSOE: "1% del PIB a vivienda asequible"

El modelo propuesto por la izquierda se centra en la intervención pública. El PSOE propone movilizar anualmente el equivalente al 1 % del PIB para garantizar el acceso a la vivienda y destinar otro 1 % de la licitación anual de obra pública a un fondo para adquirir viviendas protegidas y asequibles. Para los inquilinos, plantea ampliar la duración de los contratos y congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia en las zonas tensionadas.

La formación socialista también quiere poner el foco en los grandes propietarios y los fondos buitre. Propone un impuesto progresivo a inmuebles vacíos, turísticos o alquilados a precios abusivos. Además, defienden mantener las limitaciones a la compra de viviendas por parte de fondos especulativos.

Frente Amplio: "Acabar con la especulación"

El Frente Amplio va un paso más allá. Propone un impuesto del 10 % sobre el valor de las viviendas acumuladas por empresas y grandes propietarios, lo que afectaría a las compañías desde su primer inmueble y a los particulares a partir de la cuarta vivienda, siempre que el conjunto supere los 800.000 euros. Quedarían exentas las propiedades destinadas al alquiler asequible y estable.

Pero la medida más contundente del partido encabezado por Ada Colau es la expropiación progresiva de viviendas en manos de grandes fondos de inversión: primero, las de empresas con más de mil inmuebles; después, las de más de 700 y, en una tercera fase, las de más de 50. También proponen bajar los precios de los alquileres un 30 % por ley.

Podemos: "La vivienda no puede ser un negocio"

Podemos también plantea endurecer la fiscalidad sobre la vivienda vacía, multiplicando por cuatro el impuesto actual, y eliminar los beneficios fiscales a los propietarios. Su propuesta incluye bajar los alquileres un 40 % por ley, expropiar más de 650.000 viviendas a los fondos de inversión para destinarlas al alquiler social y prohibir la especulación inmobiliaria.

Con el objetivo de que "la vivienda no pueda ser un negocio", proponen que la compra de vivienda debe llevar aparejada la residencia en ella. Por ello, los de Irene Montero defienden, además, prohibir los pisos turísticos.

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