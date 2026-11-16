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Frente Amplio propone topar las herencias de los "ultrarricos" a un máximo de 10 millones de euros por heredero

La medida la avanzó Ada Colau para "acabar" con las herencias de las grandes fortunas puesto que generan "una desigualdad enorme" que, a su juicio, "no está justificada".

Ada Colau

Frente Amplio propone topar las herencias de los "ultrarricos" a un máximo de 10 millones de euros por heredero | EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Frente Amplio pone el foco en los "ultrarricos" de cara a las elecciones generales del 29-N. La formación de Ada Colau propone limitar las herencias de los ultrarricos a un máximo de 10 millones de euros por heredero.

Esta limitación se pondría en práctica imponiendo un tipo impositivo marginal del 100% sobre el tramo de la base imponible que supere esa cifra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Afectará a las donaciones en vida y no se permitirán bonificaciones autonómicas.

También se incluye un nuevo tramo adicional para herencias entre 5 y 10 millones con tipos marginales altos (75%), así como la reducción de los tipos existentes para los tramos inferiores a 120.000 euros.

Según los cálculos de la formación la recaudación que se conseguiría bastaría "para doblar el gasto actual en políticas sociales de vivienda, contribuyendo así a frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza y a promover una mayor igualdad de oportunidades". "Porque naces en una familia, de repente tienes la vida resuelta de por vida, mientras que otros tienen que trabajar desde la juventud para llegar a final de mes con gran esfuerzo", dijo Colau.

En la actualidad en España hay 33 personas con más de 1.000 millones, 400 personas con patrimonios de más de 100 millones de euros y 100 personas atesoran más de 250.000 millones en patrimonio, según los cálculos de la formación de izquierdas.

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