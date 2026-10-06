Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, sobre la huelga: "Todo indica que es ilegal e inadmisible"

UGT y CCOO proponen convocar una huelga general en noviembre, justo antes de las elecciones generales y las reacciones no se han hecho esperar, esta misma mañana CEOE y Cepyme han hecho público un comunicado en el que califican la huelga de "inadmisible" y aseguran que "los sindicatos buscan trasladar a las empresas el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno".

Por ello, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, explica que parece que la huelga que quieren convocar, es ilegal. Y añade: "Hay algo que no tiene sentido, esto no es un tema laboral". Garamendi se muestra muy crítico con el gobierno y argumenta que "no se ha hecho nada en 8 años y resulta que ahora la culpa es de las empresas o incluso de la oposición".

Tras no haberse convalidado en el Consejo de Ministros del viernes pasado los dos decretos leyes de la vivienda, el presidente de la CEOE critica que "se hayan llevado al día siguiente por un atajo". "Hay que volver a la racionalidad, a que los grandes partidos se entiendan y hablen. Tenemos que trabajar en el sentido contrario a lo que estamos viendo", detalla.

Sánchez elogia el aumento económico

Si comparamos el aumento de los salarios mínimos en los últimos años con el incremento del precio de la vivienda, el poder adquisitivo se ha reducido tanto que nadie puede comprar y lo peor ni alquilar, afirma Garamendi. "Es evidente que el problema de la vivienda está ahí y que la escasez hace que suba el precio".

Para el presidente de la patronal, hay otro elemento claro: "Cuando hablamos de los salarios, hay que hablar de productividad, de los absentismos, por qué un millón y medio de personas nos faltan al trabajo todos los días , de los pequeños negocios y de todo lo que es el efecto de los impuestos". E insiste: "Nadie está diciendo que no suban los salarios, pero son en otras mesas donde hay que hacerlo y desde luego no en una campaña electoral".

Antonio Garamendi ha recordado que el año que viene es el 50 aniversario de la CEOE y que "es fundamental volver al espíritu del 78, no a dividir ni levantar muros. No a romper". Y apostilla: "Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en todo lo contrario".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.