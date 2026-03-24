La "amenaza" de Cristóbal Soria al delegado del Gobierno por no autorizar los conciertos de Shakira: "Con Shakira no se juega"

Nadie quiere perderse a Shakira en España. Después de muchos años sin actuar en nuestro país, la colombiana ha elegido Madrid para su residencia europea y traerá, en septiembre, la gira 'Las mujeres ya no lloran'.

Esta nueva gira trae buenas y malas noticias. La buena noticia es que se han ampliado las fechas: en un principio, se anunciaron tres conciertos y ahora, los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, el espacio Iberdrola Music de Villaverde prevé acoger las actuaciones de la artista.

Otra de las novedades es que la artista va a construir su propio estadio: el 'Estadio Shakira'. Precisamente, el 'Estadio Shakira' es el que está dando quebraderos de cabeza. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido "formalmente" al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que no autorice la celebración de eventos masivos en el Iberdrola Music mientras no se garantice la "seguridad" de los asistentes.

Por otro lado, los promotores de 'Las mujeres ya no lloran' han detallado que "jamás haría un concierto en un lugar que no esté bien certificado y adecuado".

"Con Shakira no se juega"

Tras las declaraciones del delegado del Gobierno, Cristóbal Soria ha pedido que le digan "que esto es Shakira y son palabras mayores". Asimismo, ha amenazado a Francisco Martín diciéndole que "con Shakira no se juega" y reitera que "hagan lo que tengan que hacer, pero con Shakira no se juega".

Una gymkana para conseguir las entradas

Ha llegado el día y hoy salen las entradas. No obstante, conseguirlas es todo un reto. Belén, la periodista de Más Espejo, ha explicado cómo hacerse con ellas: "Esas entradas se pueden comprar hoy, si el fin de semana pasado te registraste correctamente a la web de Shakira.com", en el caso de que no lo hicieras, Belén detalla que "lo puedes comprar el 25 de marzo si eres usuario de un banco concreto" y si no, "el 26 de marzo deberás registrarte en Livenation para conseguirlas".

Finalmente, y si no lo has logrado en esos pasos, "el 27 de marzo se pueden comprar en los canales de venta habituales".

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