Pilar Vidal revela algo que está tratando de descubrir: ¿Tiene Shakira una doble?

Más Espejo comentaba el vídeo que Shakira ha subido a sus redes sociales con el fin de promocionar los nuevos productos de Isima, su propia marca capilar, la cual lanzó en junio de 2025. La cantante colombiana, que se encuentra en un muy buen momento profesional y empresarial, expresaba en este vídeo que hasta el 63% de las mujeres latinas son las encargadas del soporte económico de sus hogares. Un grupo del que se siente parte: "Y como una de esas mujeres, que sabe lo que cuesta, me siento muy orgullosa de todas las mujeres que están empezando con sus propios negocios".

¿Indirecta a Piqué?

Los colaboradores del programa se planteaban si esto es una indirecta a su expareja y futbolista Gerard Piqué. ¿Es ella, de verdad, la única que factura? Sin embargo, la cuestión perdía importancia cuando Pilar Vidal dejaba caer una información de la cual no se estaba hablando.

Una duda mayor...

La periodista Gema López le preguntaba si se trataba de algo que no podía contar en directo, pero Pilar lo negaba revelando el misterio: "Alguien a quien conozco ha estado hace poco en un show de Shakira y tuvo acceso a conocerla. El otro día me enseñó una foto y te juro que no era Shakira". Algo que le ha generado la necesidad de investigar: ¿Tiene Shakira una doble?

Una duda que se sembraba en el plató y que, según Pilar: "No sería la primera que tiene para los 'One to One', antes y después del show, una doble que es exactamente igual". Alonso Caparrós expresaba que, si esto es verdad, es muy injusto para los fans porque además de jugar con su ilusión, juega con su dinero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.