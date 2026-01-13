Antena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Alonso Caparrós, el presentador que vuelve a causar Furor

Alonso Caparrós vuelve con el formato que revolucionó la televisión de los años 90: Furor. Una novedad que se suma a su exitosa trayectoria.

Alonso Caparrós

Alonso Caparrós fue uno de los presentadores más conocidos de nuestro país durante los años 90, cuando Furor aparecía en todas las casas. Aquella batalla musical en prime time revolucionó nuestro país y hoy, casi tres décadas después, vuelve completamente renovado.

El presentador regresa a los mandos de Furor, pero esta vez, en el teatro. Un formato que se suma a su larga trayectoria en el mundo de la comunicación, que comenzó cuando apenas tenía 20 años de la mano de María Teresa Campos.

Hoy, Alonso Caparrós rescata un juego que ya forma parte de la historia de nuestro país. ¡No te pierdas todo lo que nos va a contar sobre Furor, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

Alonso Caparrós

Menor torturado por amigo

El crudo testimonio del padre del niño presuntamente secuestrado y torturado por un amigo: "Me duermo con la imagen de mi hijo y el otro niño haciéndole cosas"

Julio Iglesias, acusado de agresión sexual.

Ana Requena, periodista que destapa a Julio Iglesias y sus supuestas agresiones: "Sabemos a lo que nos enfrentamos"

¡El que la sigue, la consigue! Mario apura para resolver el panel con ola
Mejores momentos | 13 de enero

¡El que la sigue, la consigue! Mario apura para resolver el panel con ola

Elena triunfa con el gajo exprés: “¡Qué bien lo has hecho!”
Mejores momentos | 13 de enero

Elena triunfa con el gajo exprés: “¡Qué bien lo has hecho!”

Entrevista a Susana Díaz.
EL PODCAST DE ESPEJO PÚBLICO

Estrenamos sección en Espejo Público, 'Espodcast' con Susana Díaz: "No creo que sea oportuno el manifiesto de Jordi Sevilla"

Espejo Público ha estrenado este martes 'El pódcast de Espejo Público' y lo hace con una entrevista sin filtros a Susana Díaz. La expresidenta andaluza se abre como nunca para analizar la crisis interna del PSOE, la falta de autocrítica tras las elecciones y el rumbo del partido bajo el liderazgo de Pedro Sánchez.

Padres que desheredan a sus hijas.
ABANDONO Y RUPTURA

El duro testimonio de Juana, la madre que quiere desheredar a sus hijas: "Hace ya 20 años que me tienen despreciada"

Las reuniones familiares de Navidad no siempre traen reconciliación. Para algunas personas, estas fechas se convierten en el detonante de grandes decisiones. Es el caso de Juana Carrero que, tras pasar las fiestas sin sus hijas y sentirse abandonada, ha decidido desheredarlas, una situación que reabre el debate sobre los límites legales y emocionales de la herencia y el deber de cuidado hacia los padres.

Pollo con mango

Guiso fácil, ligero y barato de Karlos Arguiñano: pollo con mango

Arguiñano elabora una ensalada marinera de arroz: "Una receta para principiantes en la cocina"

Arguiñano elabora una ensalada marinera de arroz: "Una receta para principiantes en la cocina"

Bea de Vicente, Julio Iglesias

Julio Iglesias se enfrentaría a duras penas de cárcel: "En República Dominicana la violación, de 10 a 15 años, en Bahamas cadena perpetua"

