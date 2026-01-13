Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Alonso Caparrós, el presentador que vuelve a causar Furor

Alonso Caparrós fue uno de los presentadores más conocidos de nuestro país durante los años 90, cuando Furor aparecía en todas las casas. Aquella batalla musical en prime time revolucionó nuestro país y hoy, casi tres décadas después, vuelve completamente renovado.

El presentador regresa a los mandos de Furor, pero esta vez, en el teatro. Un formato que se suma a su larga trayectoria en el mundo de la comunicación, que comenzó cuando apenas tenía 20 años de la mano de María Teresa Campos.

