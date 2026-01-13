A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Alonso Caparrós, el presentador que vuelve a causar Furor
Alonso Caparrós vuelve con el formato que revolucionó la televisión de los años 90: Furor. Una novedad que se suma a su exitosa trayectoria.
Alonso Caparrós fue uno de los presentadores más conocidos de nuestro país durante los años 90, cuando Furor aparecía en todas las casas. Aquella batalla musical en prime time revolucionó nuestro país y hoy, casi tres décadas después, vuelve completamente renovado.
El presentador regresa a los mandos de Furor, pero esta vez, en el teatro. Un formato que se suma a su larga trayectoria en el mundo de la comunicación, que comenzó cuando apenas tenía 20 años de la mano de María Teresa Campos.
Hoy, Alonso Caparrós rescata un juego que ya forma parte de la historia de nuestro país. ¡No te pierdas todo lo que nos va a contar sobre Furor, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!
