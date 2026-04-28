La emoción de Alonso Caparrós al convertirse en abuelo: "La vida me ha dado una segunda oportunidad"

Alonso Caparrós va a ser abuelo. Hace unas semanas su hija Claudia quedó con él para darle la feliz noticia. Cuenta que desde el primer momento ya sospechó que su hija quería decirle algo importante porque insistía mucho en verle. "Normalmente pasa mucho de mí", bromeaba Caparrós.

Cuando Claudia llegó a su casa le propuso grabar un vídeo de Instagram. Tenía que averiguar la feliz noticia a través de un juego de palabras. "Ella me dijo 'retraso' y yo dije 'tren'", recuerda Caparrós. "Al principio no lo pillaba hasta que caí en la cuenta de que estaba embarazada. Se había hecho el predictor esa misma mañana". Visiblemente emocionado, Caparrós ha recibido con mucha alegría esta noticia: "Estoy muy feliz. Es un salto al vacío".

"No quiero ser un abuelo invasivo"

Reconoce que lo primero que pensó es que no quiere ser un abuelo invasivo. "Es una manera de recuperar el tiempo perdido de alguna manera, pero mi hija tiene un marido...", señala. La propia Claudia le ha dicho que cree que va a ser un abuelo muy presente y que cuenta con él para dejarle a su hijo cuando tenga que viajar. Reconoce que no tiene preferencias pero si tiene que inclinar la balanza hacia algún lado le gustaría que fuera niña "un poquito más".

Claudia ha querido dejarle un mensaje a su padre en el programa diciéndole que va a ser el mejor abuelo del mundo. Alonso ya ha comprado contaba orgulloso que ya le ha comprado a su nieto su primera bañera. "Estoy muy feliz, este es uno de los momentos más felices de toda mi vida. La vida me ha dado una segunda oportunidad, tengo mucha suerte".

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