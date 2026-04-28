Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nacimiento

La emoción de Alonso Caparrós al convertirse en abuelo: "La vida me ha dado una segunda oportunidad"

El colaborador de Espejo Público, Alonso Caparrós, ha hablado del momento dulce que atraviesa a punto de convertirse en abuelo por primera vez. "Soy consciente de que tengo mucha suerte", señalaba.

Alonso Caparrós.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

Alonso Caparrós va a ser abuelo. Hace unas semanas su hija Claudia quedó con él para darle la feliz noticia. Cuenta que desde el primer momento ya sospechó que su hija quería decirle algo importante porque insistía mucho en verle. "Normalmente pasa mucho de mí", bromeaba Caparrós.

Cuando Claudia llegó a su casa le propuso grabar un vídeo de Instagram. Tenía que averiguar la feliz noticia a través de un juego de palabras. "Ella me dijo 'retraso' y yo dije 'tren'", recuerda Caparrós. "Al principio no lo pillaba hasta que caí en la cuenta de que estaba embarazada. Se había hecho el predictor esa misma mañana". Visiblemente emocionado, Caparrós ha recibido con mucha alegría esta noticia: "Estoy muy feliz. Es un salto al vacío".

"No quiero ser un abuelo invasivo"

Reconoce que lo primero que pensó es que no quiere ser un abuelo invasivo. "Es una manera de recuperar el tiempo perdido de alguna manera, pero mi hija tiene un marido...", señala. La propia Claudia le ha dicho que cree que va a ser un abuelo muy presente y que cuenta con él para dejarle a su hijo cuando tenga que viajar. Reconoce que no tiene preferencias pero si tiene que inclinar la balanza hacia algún lado le gustaría que fuera niña "un poquito más".

Claudia ha querido dejarle un mensaje a su padre en el programa diciéndole que va a ser el mejor abuelo del mundo. Alonso ya ha comprado contaba orgulloso que ya le ha comprado a su nieto su primera bañera. "Estoy muy feliz, este es uno de los momentos más felices de toda mi vida. La vida me ha dado una segunda oportunidad, tengo mucha suerte".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Imagen de la princesa Leonor

La Princesa Leonor elige la universidad Carlos III para estudiar Ciencias Políticas: "La gente está entusiasmada y no va a tener ningún tipo de problema"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Imagen de los familiares

Desolación entre los hijos de Julián, la tercera víctima del 'error de la quimioterapia' en Burgos: "Nos dijeron que eran efectos secundarios"

Alonso Caparrós.

La emoción de Alonso Caparrós al convertirse en abuelo: "La vida me ha dado una segunda oportunidad"

2_Justo

Justo pasa de los 0€ a los 850€ gracias a levantar el gajo del panel exprés

1_Jennifer
Mejores Momentos | 28 de abril

Caperucita Roja le brinda a Jennifer 500€ en la prueba de velocidad enigmática

Imagen de los Mossos d'Esquadra
Agentes en los institutos

Los alumnos catalanes, en contra de la presencia de los Mossos en las aulas: "Gran parte del alumnado son migrantes y nos tomamos esto como un ataque racista"

Espárragos frescos con jamón cocido
Fácil y muy rica

Receta de temporada de Karlos Arguiñano: Espárragos frescos a la plancha con jamón cocido

Un plato muy sencillo y rico en el que el cocinero aprovecha la temporada de espárragos que ha comenzado ahora. Karlos Arguiñano ha acompañado el plato de una rica vinagreta de cebollino para darle un toque especial.

¡Plato infalible! Arroz con sepia y verduras de Karlos Arguiñano
Una receta de diez

¡Plato infalible! Arroz con sepia y verduras de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano nos ha enseñado como elaborar este rico arroz acompañado de un producto de temporada como son las alcachofas y la sepia. Un plato infalible para cualquier celebración.

Imagen de la princesa Leonor

La Princesa Leonor elige la universidad Carlos III para estudiar Ciencias Políticas: "La gente está entusiasmada y no va a tener ningún tipo de problema"

Raúl García en Espejo Público.

"No se ve, pero nos están cobrando un peaje": así pagamos el apagón

Carlos Alsina.

Carlos Alsina, un año después del apagón: "A estas alturas Beatriz Corredor tendría que haber asumido alguna responsabilidad"

Publicidad