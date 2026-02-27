Alonso Caparrós revela su experiencia de intercambio de parejas: "Lo entiendo si me lo imagino, la realidad no mola"

Las parejas liberales, en lo que a su relación se refiere -no implica en su ideología política-, son cada vez más. La práctica del intercambio de pareja ha crecido un 300% en pocos años.

"Difícil es tener pareja, como para buscar una y luego intercambiarla", decía la periodista Gema López.

La sexóloga Lorena Berdún exponía los factores que entiende que hay detrás del auge de esa práctica: "Estamos más desinhibidos, y luego también hay mucho aburrimiento".

"Aguanté hasta el final, pero malamente"

En ese momento sorprendía la confesión de Alonso Caparrós, presentador de televisión y colaborador habitual de 'Más Espejo Público'. Parecía que sus palabras estaban revelando algo más que una divagación: "Lo entiendo si me lo imagino, la realidad no mola (…) Lo he probado. Hace mucho tiempo. Con una pareja que tuve hace mucho tiempo".

No habría sido uno de los locales que están aflorando últimamente sino en un ambiente "más exclusivo". Pese a ello Caparrós compartía unas sensaciones nada positivas, a juzgar por su insistencia": "No mola, no mola, no mola. Una cosa que en tu imaginación funciona, porque te lo imaginas como tu quieres, luego la realidad no tiene nada que ver. Aguanté hasta el final, pero malamente".

"Si tu el sexo lo despojas de la parte sensible, es feo, es sórdido, quedó reducido a algo que no...", concluía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.