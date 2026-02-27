Antena3
Alonso Caparrós revela su experiencia de intercambio de parejas: "Lo entiendo si me lo imagino, la realidad no mola"

El auge de esta práctica sexual es un hecho, se ha multiplicado en los últimos años y los locales especializados alcanzan la veintena en Madrid. Alonso Caparrós acudió a uno de ellos y ha contado sus sensaciones.

Andrés Pantoja
Las parejas liberales, en lo que a su relación se refiere -no implica en su ideología política-, son cada vez más. La práctica del intercambio de pareja ha crecido un 300% en pocos años.

"Difícil es tener pareja, como para buscar una y luego intercambiarla", decía la periodista Gema López.

La sexóloga Lorena Berdún exponía los factores que entiende que hay detrás del auge de esa práctica: "Estamos más desinhibidos, y luego también hay mucho aburrimiento".

"Aguanté hasta el final, pero malamente"

En ese momento sorprendía la confesión de Alonso Caparrós, presentador de televisión y colaborador habitual de 'Más Espejo Público'. Parecía que sus palabras estaban revelando algo más que una divagación: "Lo entiendo si me lo imagino, la realidad no mola (…) Lo he probado. Hace mucho tiempo. Con una pareja que tuve hace mucho tiempo".

No habría sido uno de los locales que están aflorando últimamente sino en un ambiente "más exclusivo". Pese a ello Caparrós compartía unas sensaciones nada positivas, a juzgar por su insistencia": "No mola, no mola, no mola. Una cosa que en tu imaginación funciona, porque te lo imaginas como tu quieres, luego la realidad no tiene nada que ver. Aguanté hasta el final, pero malamente".

"Si tu el sexo lo despojas de la parte sensible, es feo, es sórdido, quedó reducido a algo que no...", concluía.

