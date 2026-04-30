Vito Quiles llama 'Charos' a las amigas de Begoña Gómez: "Es un machista"

Este miércoles se ha hecho público un vídeo en el que el comunicador y activista político Vito Quiles graba a Begoña Gómez junto a sus amigas saliendo de un restaurante. Las imágenes han despertado la polémica y los hechos han llevado a la mujer del presidente del Gobierno a interponer una denuncia por agresión e intimidación.

Presuntamente, previo a que una amiga de Gómez se lanze sobre Vito, él fue quien agredió a la mujer de Sánchez. Ante esto, Samanta Villar considera que "la manera de afrontar la situación por parte de Begoña es muy torpe". Por otro lado, Villar emplea el término "repugnante" para definir la manera de actuar del autor del escrache a Gómez. "Este señor no pinta nada", remarca.

¿'Charos'?

En el vídeo en cuestión de escucha la palabra "Charos", en boca del comunicador, para referirse a las acompañantes de Begoña. Susanna Griso nos explica su significado: "es el equivalente al termino anglosajón 'Karen'. Se utiliza para ridiculizar a mujeres de mediana edad representadas como quejumbrosas, exigentes y arrogantes".

Samanta confiesa haber recibido "muchas veces" este calificativo, pero añade que no le da ninguna importancia a "cosas que dicen sujetos como este", refiriéndose a Vito Quiles. "Es un machista", dice.

Sumándose a esta condena,Isabel Rábago considera que son "absurdeces totales que lo único que hacen es ensuciar".

La periodista Rosa Belmonte, por su lado, dice con contundencia que "son cosas que dicen los gilipollas". "Es lo que es", responde Villar cargando contra Vito.

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