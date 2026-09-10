Alfonso Serrano, PP, reclama coherencia a García- Page tras su enganchón con Pedro Sánchez por tacharle de "minoría"

Es de sobra conocida la postura crítica de Emiliano García- Page con la actual dirección de su partido. Aunque no es el único que ha manifestado su disconformidad con varias de las líneas marcadas por la actual cúpula del PSOE, Pedro Sánchez calificaba esas opiniones de discrepancia internas como "muy minoritarias, marginales, dentro de la organización".

Page ve a Sánchez postrado

"El Gobierno se arrodilla ante aquellos que hablan de 'puta España'"

No tardaba en llegar la réplica del presidente castellanomanchego que poco después situaba a Sánchez "arrodillado ante las minorías más sangrientas", matizando con la misma dureza que esas serían "la extrema derecha independentista y los herederos de los asesinos de ETA".

Exigencias de una reacción consecuente

Alfonso Serrano, vicesecretario de Organización del Partido Popular de Madrid, apuntaba que esta sería uno más de los episodios de la 'disidencia' de García- Page, al que acusa de "elevar el tono" contra Sánchez en clave electoralista.

El político del PP pedía al presidente de la Junta de Castilla- La Mancha que asuma su responsabilidad, al que criticaba por no dar un paso, bien al frente o a un lado: "Si tienes un mínimo de coherencia, coges y actúas en consecuencia".

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