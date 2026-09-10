Muere a los 24 años la influencer Chen Ziyi, conocida por consumir grandes cantidades de comida en directo

La creadora de contenido Chen Ziyi ha muerto a los 24 años. La joven compartía en sus redes sociales videos y directos donde consumía grandes cantidades de comida, conocido como mukbang. Su última publicación fue el pasado 14 agosto, tres días antes de su fallecimiento. La noticia se ha conocido a principios de septiembre.

La streamer desveló días antes de su muerte que había tenido que ser hospitalizada por hipopotasemia, niveles peligrosamente bajos de potasio. El motivo de su ingreso en el centro hospitalario estaba relacionado con el mukbang y el hábito de provocarse el vómito tras finalizar los directos. Además de utilizar laxantes, los cuales pueden provocar una pérdida importante de potasio.

No obstante la compartió los resultados de sus analíticas que mostraban que su concentración de potasio en sangre había llegado a situarse en 2,3 mmol/L, muy por debajo de los valores considerados normales -entre 3,5 y 5,5 mmol/L- , reconociendo haber tenido problemas similares en otras ocasiones. Y recordó a los espectadores que "aunque ganar dinero es importante, la salud siempre debe ser lo primero".

Fueron sus padres quienes confirmaron su fallecimiento el pasado 4 de septiembre a través de una esquela, pero no la causa de la muerte. Por su parte, una persona familiarizada con el caso aseguró que Yingying habría sufrido una parada cardiaca relacionada con una hipopotasemia prolongada, es decir, una concentración anormalmente baja de potasio en la sangre.

Comer grandes de comida no provoca por sí mismo una pérdida grave de potasio explicó el doctor Chai Qichen, del Zhejiang Hospital al medio Global Times. Pero apunta que el problema puede estar cuando se provocan los vómitos o se consume laxantes. Esto, sumado a problemas del corazón, pudieron ser el causante de un paro cardíaco.

Entre 60 y 70 huevos

Sin embargo, no era la primera vez que ingresaba en un hospital a causa de su consumo de grandes cantidades de comida. Explicó que en una ocasión comió entre 60 y 70 huevos durante una retransmisión en directo.

Además añadió que los mukbangers a menudo se ven presionados a comer más para aumentar las ventas, incluso cuando su salud no lo resiste.