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El sutil mensaje de Javier que dejaba entrever su despedida a Pasapalabra: "Que os vaya muy bien a todos"

El mensaje de agradecimiento del concursante a los invitados guardaba un par de detalles: un guiño a David y otro que entonces pasó desapercibido.

El último mensaje de Javier en Pasapalabra

La inesperada dedicatoria de Javier a David en Pasapalabra: “Comparto muchas horas con él aquí”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Es un hecho que ha sorprendido a todos: al comenzar el programa del martes 8 de septiembre, la silla que debía ocupar Javier estaba vacía. Roberto Leal aclaró pronto la mala noticia: el madrileño abandonaba por motivos personales. Su decisión ha permitido el regreso de Moisés, uno de los concursantes más queridos y que tiene así una nueva oportunidad.

Sorpresa en Pasapalabra: Javier abandona “por motivos personales”… ¡y regresa Moisés!

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Aunque nadie se lo esperaba, hay un detalle de su último programa que deja entrever que se estaba despidiendo. En sus palabras de agradecimiento al cuarteto de famosos incluyó también un apartado especial para David. Teniendo en cuenta que las dedicatorias de Javier antes de la prueba final han sido escasas y con destinatarios muy bien elegidos, el mensaje cobra ahora un significado especial.

Sin embargo, hubo otra frase que, vista con perspectiva, adquiere ahora una dimensión diferente. Javier cerró su intervención con un sencillo pero llamativo: “Que os vaya muy bien a todos”. La expresión sonó natural en aquel momento porque parecía que se refería a los invitados, pero puede interpretarse como una despedida dirigida a todos los espectadores. ¡Dale al play y compruébalo!

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