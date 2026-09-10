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Moisés Laguardia, en su regreso a Pasapalabra: "Es una aventura nueva porque vengo de una manera muy diferente"

Moisés Laguardia, en su regreso a Pasapalabra: "Es una aventura nueva porque vengo de una manera muy diferente"

PASAPALABRA

Moisés Laguardia revela cómo afronta su segunda etapa en Pasapalabra: menos presión y un reto exigente ante David

Dos años y medio después de su despedida, el concursante riojano regresa con ilusión, responsabilidad y el propósito de disfrutar más sin obsesionarse con los resultados.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Esta inesperada oportunidad ha cambiado el enfoque de Moisés. Tras vivir 245 programas en su anterior etapa en Pasapalabra, ahora se considera el novato frente al centenario David y reconoce que llevaba cerca de año y medio algo desconectado.

Aun así, nunca dejó de anotar palabras y datos que podían aparecer en la prueba final. El alfareño cree que su nuevo rival será complicado, aunque asegura que no le ha costado demasiado adaptarse a AlaZ, como demostró con un empate en su primer duelo.

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