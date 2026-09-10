Moisés Laguardia revela cómo afronta su segunda etapa en Pasapalabra: menos presión y un reto exigente ante David

Esta inesperada oportunidad ha cambiado el enfoque de Moisés. Tras vivir 245 programas en su anterior etapa en Pasapalabra, ahora se considera el novato frente al centenario David y reconoce que llevaba cerca de año y medio algo desconectado.

Aun así, nunca dejó de anotar palabras y datos que podían aparecer en la prueba final. El alfareño cree que su nuevo rival será complicado, aunque asegura que no le ha costado demasiado adaptarse a AlaZ, como demostró con un empate en su primer duelo.

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