Claudia Calvo revela cómo le invitaron al cumpleaños de Lamine Yamal: "Me pedían chicas dispuestas a todo"

La Mesa ha concluido el segundo programa debatiendo sobre el papel de las conocidas como "chicas imagen". Para ello, han contado con la participación de Claudia Clavo, quien ha revelado que "ha estado en fiestas" de futbolistas.

"Es una prostitución encubierta", ha comentado la periodista Laura Fa: "Están en una situación de desprotección total". De nuevo, Claudia ha explicado el día que la invitaron al cumpleaños de Lamine Yamal: "Me decían que tenían que ser chicas que estuvieran dispuestas a todo". En pantalla se han podido ver los mensajes exactos que le enviaron, en los que se pedía "discreción obligatoria".

En contrapartida, el influencer Pablo Bone, que ha trabajado buscando "chicas imagen", ha comparado el papel de estas mujeres con el de, por ejemplo, las azafatas de estadios de fútbol. Algo en lo que Claudia se ha mostrado en desacuerdo, puesto que a dichas azafatas jamás se les podía "proponer sexo".

Puedes ver el debate completo en el vídeo de arriba.

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