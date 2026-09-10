Paco Vázquez denuncia que le avisaron de "cambios sospechosos en los consulados de América Latina" respecto a la Ley de Nietos

Continúa la polémica de la Ley de Nietos tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender de forma cautela la inscripción en el censo electoral. La medida, que estará vigente hasta que el alto tribunal resuelva los recursos presentado, ha avivado la polémica. El colaborador de Espejo Público y exdiputado socialista Paco Vázquez denuncia que fue el primero en "denunciar el pucherazo censal que representaba la interpretación de la Ley de Nietos".

Ha contado que en el mes de enero, el exembajador español en Rusia de la época de Gorbachov, le indicó a Vázquez que "se estaban haciendo cambios sospechosos en los consulados de Argentina, Uruguay y América Latina". A su vez, indica que se estaba planeando una interpretación de la ley "no acorde con lo que se había aprobado en el Congreso de los Diputados".

"Recordaréis que yo intenté reflejar lo que constituía esa falsa interpretación del ministerio de Justicia" y que ha permitido efectuar un intento de "alteración muy grave del censo", intentando conceder la nacionalidad a quien no estaba previsto en la propia ley "que se refería únicamente a los exiliados", destaca Vázquez.

"Me preocupa la utilización del término pucherazo"

Cándido Méndez, exsecretario general de UGT analiza junto con Paco Vázquez que lo que a él le preocupa es la utilización del término "pucherazo" ya que se tiene que precisar que "el Tribunal Supremo" no ha impugnado la ley, "ha impugnado la instrucción del ministerio de Justicia".

El exsecretario general de UGT piensa que a su juicio, "utilizar la palabra pucherazo, evoca en la España del siglo 19" y defiende que nuestro sistema democrático funcione y "funciona" adecuadamente, consiguiendo que se invalide "cualquier intento de alterar el pilar fundamental que es el del ejercicio a derecho a voto".

Y, sobre la Ley de Nietos, Paco Vázquez destaca un dato, "la ley se refiere a los hijos y nietos de exiliados políticos", avisa de que la mayoría se fueron a Francia y no a Argentina ya que "tenían que pagar el billete". "Cerca de 20.000 se fueron a México y 9.000 para Argentina" y lanza una pregunta a los tertulianos de la mesa de Espejo Público: "¿Creen que ese número de exiliados a América Latina, genere dos millones y medio de descendientes?".

El exdiputado del PSOE y exalcalde de La Coruña detalla que la propia hermana del ministro de Transportes explica en el escrito que "pese a que este párrafo se dirige únicamente a los hijos/as, nietos/as de exiliados, es posible encontrar una interpretación más acorde con la verdadera voluntad del legislador y el espíritu de la ley", acorde al escrito sobre la Ley de Nietos trasladada por parte del ministerio de Justicia, finaliza Vázquez.

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