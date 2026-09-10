Este domingo, el gran final de Una nueva vida: la historia de los Korhan llega a su último capítulo

Este domingo nos espera una noche de fuertes emociones. Primero, un nuevo capítulo de El secreto continúa avanzando en la historia de Kader, Serhat y Berrak. Y hay una pregunta que sigue sin tener respuesta: ¿quién es el padre de la pequeña?

“Ya sé quién es. Y Serhat también lo sabe”, dice Zeynep. Las sospechas no paran de aumentar y todo apunta a que la verdad sobre la relación que Berrak tuvo a espaldas de su marido está cada vez más cerca de salir a la luz. ¿Es Can, el hermano mayor de Serhat, el padre de Kader?

Mientras todos quieren saber con quién traicionó Berrak a su marido y por qué el padre de la pequeña no da la cara, Zeynep tiene cada vez más difícil su convivencia con Kader en la mansión Tecer. Eso sí, poco a poco, ella y Serhat empiezan a entenderse.

Después llega el gran momento: Una nueva vida llega a su gran final en Antena 3. La historia de Seyran, Ferit y toda la familia Korhan llega a su último capítulo con una gran sorpresa: ¡al final, habrá un salto de 20 años que permitirá descubrir qué ha ocurrido con sus protagonistas y cómo continúa su legado! Además, Halis vuelve a la mansión para conocer a sus bisnietos y reencontrarse con su familia.

Así, Una nueva vida pone el punto final a la historia de los Korhan con una última noche en la que los recuerdos tienen un papel protagonista. Seyran y Ferit dirán adiós a los espectadores después de todo lo que han vivido y con una mirada al futuro de la familia.

Este domingo, a las 22:00 h, un nuevo capítulo de El secreto. Y después, el gran final de Una nueva vida, en Antena 3. Ya disponible en atresplayer.

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