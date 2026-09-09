Page responde a Sánchez tras tachar sus críticas de "marginales": "Él vive arrodillado a las minorías más sangrientas"

Emiliano García-Page ha respondido este miércoles a Pedro Sánchez después de que el presidente del Gobierno calificara las críticas del dirigente castellanomanchego y de Felipe González como posiciones "minoritarias" y "muy marginales" dentro del PSOE. Page ha rechazado estas palabras y ha situado en el centro de su respuesta los acuerdos del Ejecutivo con Junts y Bildu.

Sánchez se había referido a ambos durante una entrevista en TVE. "Lo de Felipe González y Emiliano es normal, me pasa desde 2014. El titular sería que salieran algún día apoyando alguna acción del Gobierno de España", ha señalado. Después ha añadido: "Eso lo doy por descartado porque además son posiciones minoritarias, muy marginales, dentro de la organización".

Page ha defendido que comparte "muchas opiniones del Gobierno", aunque ha cuestionado los cambios de posición del Ejecutivo: "El único problema es que me siento absolutamente incapaz para seguir el ritmo a tanto cambio de opinión, puedo estar de acuerdo con la primera opinión pero no con las últimas 150 que tiene por costumbre el Gobierno cambiar".

Page recuerda a Sánchez sus pactos con Junts y Bildu

El presidente de Castilla-La Mancha ha centrado su respuesta en las alianzas parlamentarias del Gobierno. Page ha afirmado que no entiende que Sánchez se refiera de esa forma a quienes discrepan cuando "él vive arrodillado a las minorías más sangrientas de este país, que son la extrema derecha independentista y los herederos de los asesinos de ETA".

También ha reclamado más espacio para las diferencias dentro del partido. "¿Cómo puede hablar así de los que podemos discrepar o tener una opinión distinta cuando realmente el Gobierno se arrodilla ante aquellos que hablan de 'puta España', como acaba de hacer la extrema derecha catalana? Francamente, yo creo que tendría que considerar algo más el poder discrepar", ha declarado.

La candidatura de Sánchez para 2027

Page también se ha pronunciado sobre la intención de Sánchez de presentarse a las elecciones generales de 2027. El dirigente castellanomanchego considera "evidente" esta decisión porque el presidente ya la ha expresado "por activa y por pasiva".

"Es el presidente del Gobierno de ejercicio y, lógicamente, tendrá ganas de saber lo que opina la gente de él, ¿no? Me parece razonable y si quiere contar con Zapatero me parece extraordinario.", ha señalado.

El presidente de Castilla-La Mancha ha abordado además los resultados del Informe PISA de la OCDE y ha reclamado un Pacto de Estado por la Educación. "Hoy toda España está hablando de este desastre. Lo que le sobra a la educación es mucha política y le falta pacto", ha concluido.

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