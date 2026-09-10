Efemérides de hoy 10 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 10 de septiembre?

El 10 de septiembre de 2025, asesinan a Charlie Kirk, una de las figuras jóvenes más influyentes y polarizadoras del movimiento conservador Make America Great Again (MAGA), en el campus de la Universidad del Valle de Utah. Mientras se encontraba en mitad de uno de sus característicos debates abiertos frente a miles de estudiantes un tirador abre fuego desde la distancia contra él. El activista de 31 años, conocido por cofundar la organización juvenil Turning Point USA y por su férrea defensa de las ideas de Donald Trump, es alcanzado en el cuello por un proyectil de alta potencia ante la mirada horrorizada de unos dos mil asistentes. A pesar de los esfuerzos por salvar su vida en un hospital cercano, el letal ataque en Orem silenció de golpe una de las voces mediáticas más ruidosas de la derecha en las redes sociales.

La violenta muerte de Kirk sacudió los cimientos políticos del país, desatando una oleada inmediata de condenas mutuas y reavivando el temor a una escalada incontrolable de extremismo. Mientras las autoridades federales iniciaban una intensa cacería humana que culminó con la detención de un joven de 22 años, las reacciones en Washington no se hicieron esperar: las banderas nacionales se arriaron a media asta y el propio Trump lamentó la pérdida de quien consideraba un pilar fundamental para movilizar el voto de las nuevas generaciones. Más allá de las fronteras ideológicas, el atentado en Utah dejó en evidencia la fragilidad del debate público en una sociedad profundamente fragmentada, transformando un espacio de discusión universitaria en el dramático recordatorio de los peligros reales que acechan a la libertad de expresión en la era digital.

Un 10 de septiembre, pero de 1898, asesinan a Isabel de Baviera, emperatriz de Austria a la que el mundo llamaba Sissi. Mientras camina de incógnito y casi sin escolta junto al lago de Ginebra cuando un joven obrero italiano, el anarquista Luigi Lucheni, se abalanza sobre ella para hundirle una fina lima afilada en el pecho. La agresión fue tan rápida y limpia que la soberana apenas sintió un golpe y continuó caminando unos pasos; la extrema rigidez de su corsé contuvo la pérdida de sangre, enmascarando una letal perforación cardíaca que la haría desplomarse poco después. Lucheni, que en realidad planeaba atentar contra un príncipe francés que nunca llegó a la ciudad, eligió a Sissi al azar simplemente para saciar su obsesión de castigar a la aristocracia, transformando el errante y solitario exilio de la monarca en el violento punto de partida de su leyenda definitiva.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 10 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 10 de septiembre?

1721.- Paz de Nystadt: finaliza la guerra entre Rusia y Suecia y se realiza una cesión mutua de territorios bálticos.

1831.- Se publica el Real Decreto que establece en Madrid una Bolsa o Lonja de negociación pública.

1910.- Se funda el Cádiz Foot-Ball Club, actual Cádiz Club de Fútbol.

1919.- El transatlántico español Valbanera naufraga a cien millas de Cuba con 488 personas, el mayor desastre naval español en tiempos de paz.

1952.- Primera sesión plenaria de la Asamblea de la Comunidad del Carbón y del Acero, antecedente de la Comunidad Económica Europea.

1952.- Israel y la República Federal de Alemania firman en Luxemburgo un acuerdo de reparación económica por el Holocausto.

1961.- El piloto W. Berghe de Trips y 16 espectadores mueren en un accidente en el circuito automovilístico de Monza (Italia).

1966.- Primera edición del Festival de Jazz de San Sebastián o, Donostiako Jazzaldia, el festival de jazz más antiguo de España y uno de los más veteranos de toda Europa.

1976.- Aprobación del proyecto de Reforma Política que abre el camino de la democracia en España.

1981.- El "Guernica" (Picasso) llega a Madrid, procedente de Nueva York, para ser instalado en el Casón del Buen Retiro.

1992.- El Hispasat, primer satélite español de comunicaciones, es lanzado al espacio desde la Guayana francesa.

¿Quién nació el 10 de septiembre?

1933.- Karl Lagerfeld, diseñador de moda alemán.

1945.- José Feliciano, cantautor puertorriqueño.

1960.- Colin Firth, actor británico.

1961.- Alberto Núñez Feijoo, presidente del Partido Popular.

1966.- Jordi Tarres, campeón español de motociclismo.

1969.- David Trueba, director de cine y guionista español.

1979.- Laia Palau, jugadora de baloncesto española.

¿Quién murió el 10 de septiembre?

1978.- Ronnie Petterson, piloto sueco de Fórmula 1.

1984.- Ismael Merlo, actor español.

1986.- Rafael Gil, cineasta español.

1999.- Alfredo Kraus, cantante español.

2015.- Alberto Schommer, fotógrafo español.

2017.- Len Wein, escritor, editor y leyenda del cómic estadounidense.

2021.- Jorge Sampaio, expresidente de Portugal.

¿Qué se celebra el 10 de septiembre?

Hoy, 10 de septiembre, se celebra el Día Internacional para la Prevención del Suicidio.

Horóscopo del 10 de septiembre

Los nacidos el 10 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 10 de septiembre

Hoy, 10 de septiembre, se celebran Nuestra Señora de las Maravillas y los santos Nicolás de Tolentino y Nemesio de Alejandría