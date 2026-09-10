Nueva alerta sanitaria: retiran del mercado y ordenan no consumir un producto por exceso de melatonina

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido de la retirada del producto 'Melatonin Time Release', de la marca Haya Labs, por elevado contenido de melatonina que este contiene, ya que "puede producir reacciones adversas de diversa gravedad".

La AESAN aconseja a las personas que cuenten con una unidad en su domicilio se abstengan de consumirlo para no someterse a riesgos de salud.

El organismo ha compartido el comunicado tras recibir a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana, que informaba sobre este riesgo.

Retirada y orden de no consumir el complemento

El elevado contenido de la sustancia activa melatonina que también se indica en el etiquetado de este complemento alimenticio (5 mg/tableta), puede restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica y puede suponer riesgos para la salud de las personas que los consumen.

La AESAN ha compartido a través de su página web y de sus redes sociales los datos del producto implicado, que son los siguientes:

Nombre del producto: Melatonin Time Release

Nombre de marca: Haya Labs

Aspecto del producto: Frasco con 60 tabletas

Codigo de barras: 858047007021

Temperatura: Ambiente

Asimismo, La AESAN informa de que ha trasladado esta advertencia a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIR, para que se verifique adecuadamente la retirada de los productos de los canales de comercialización.