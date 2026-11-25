A pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el voto exterior concentra quejas y denuncias. En los distintos consulados de España en el mundo se puede votar desde el pasado fin de semana y hasta mañana jueves.

Después del cierre de las urnas será cuando se recontarán los sobres emitidos y se remitirá la información al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Paralelamente, se producirá otro envío en dirección al Tribunal Supremo con los votos recabados mediante las urnas de cartón instaladas al margen de las urnas selladas para permitir votar a las personas con el voto suspendido.

Desde que empezó el proceso, cuando finaliza la jornada electoral, funcionarios consulares contabilizan los votos que se han emitido tanto en las urnas cuyos votantes aparecen en el censo electoral remitido por la Junta Electoral Central como en las urnas de cartón con la inscripción 'Tribunal Supremo'.

Consulados en Estados Unidos

Por ejemplo, en consulados de EE.UU. como el de Miami, se denuncian irregularidades en el procedimiento. Mucha desesperación y situaciones caóticas por parte de los funcionarios. Errores en las papeletas, tanto por el color como por la circunscripción. Otro de los problemas es que muchos de los votantes no aparecen en los censos y los consulados no consiguen localizar la documentación pertinente. Además, hay quejas por los horarios insuficientes a la hora de ejercer el derecho al voto, en este caso, el voto del Censo de Españoles de Residentes Ausentes (CERA).

El PP reclamó a la JEC la falta de papeletas

El Partido Popular exigió a la Junta Electoral Central (JEC) que adoptase medidas urgentes por la falta de papeletas y largas colas de espera que se constataron en varios consulados en todo el mundo. El equipo de Alberto Núñez Feijóo presentaron una queja ante la JEC, después de que sus representantes en el exterior confirmaran una serie de incidencias en la primera jornada de voto presencial en los consulados. Según su relato, varias oficinas consulares no han recibido las papeletas necesarias o las han recibido solo de algunos partidos y circunscripciones, lo que obligó a "fabricarlas" en el momento. En algunos casos no se han recibido los sobres correspondientes de votación.

También se denuncia que apenas hay controles a la hora de pedir documentación de residencia a esos votantes. Así como la falta de policías visibles para garantizar la seguridad del proceso. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación han salido en defensa de la "profesionalidad" del personal de los consulados y han asegurado que está cumpliendo con las indicaciones que reciben del Tribunal Supremo, después de que este haya prohibido el voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos' que no desciendan de exiliados.

La Junta Electoral tumba las quejas

El órgano que arbitra la contienda electoral ha rechazado por unanimidad una serie de escritos con quejas y reclamaciones de PP y Vox contra las irregularidades o mal funcionamiento del voto exterior por falta de pruebas.

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