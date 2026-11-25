A falta de cuatro días para las elecciones generales, las dudas crecen y con ellas, las acusaciones. En una entrevista en Onda Cero, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que le genera inquietud: "Me provoca inquietud que en mi país haya urnas de cartón en los consulados". El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado que lo que realmente preocupa al Partido Popular es la movilización que está habiendo por parte de la izquierda: "La participación, la movilización les pone de los nervios".

Sánchez cuestiona a la derecha

Además, Pedro Sánchez ha dicho que la oposición no aceptaría que el Partido Socialista ganara las elecciones: "Podemos decir con claridad que el Partido Popular y Vox si no suman, no van a aceptar el resultado electoral". Algo que, el candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, también ha cuestionado: "Si van a aceptar el resultado o se van a poner un gorro de bisonte y se van a ir al capitolio".

Feijóo contesta

Feijóo no ha tardado en contestar a estas acusaciones: "El señor Sánchez y la limpieza electoral son dos conceptos bastante contradictorios, ¿no?". Desde el Partido Popular, su secretario general, Miguel Tellado, ha querido ir más allá, y ha lanzado esta pregunta a Sánchez: "¿Aceptará el resultado electoral? ¿O está haciendo trampas o están intentándolo absolutamente todo para aferrarse en el poder?"

El PP muy crítico con el Gobierno

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, se ha mostrado muy crítica con el último Consejo de Ministros en un acto en el País Vasco: "Todo lo que no ha hecho el Gobierno en ocho años lo está intentando aprobar en consejos de ministros rápidamente en plena semana electoral". Y reincide en que lo han utilizado para hacer campaña: "La verdad que tiene todo un tufo bastante electoralista". En una campaña marcada por los cruces de acusaciones.

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