Desde que se anunció el adelanto electoral el Gobierno vive en modo Black Friday aprobando medidas sociales que incluyen: ampliación del permiso laboral por fallecimiento de familiares de hasta 10 días laborables, revalorización de pensiones conforme al IPC, rebajas del IRPF para incentivar la inversión y la regulación de créditos al consumo, entre otras.

Festival de medidas: ¿Quién lo paga?

Mientras la administración paga, por ejemplo, los 1.213 millones de euros de las ayudas al transporte y los 19.000 millones de la seguridad ferroviaria, a la empresa privada le tocará pagar por los permisos de duelo, por nacimiento y el impuesto a la banca.

Estas medidas, aprobadas en un contexto electoral, han generado debate sobre la necesidad y la forma en que se implementan estas reformas. Muchos se preguntan: ¿quién paga la cuenta?

"Tener a una persona 10 días fuera puede ser algo difícil de sustituir y compensar"

David Ariza, empresario y autónomo, lo tiene claro: "No solo es que lo pague el empresario, sino que el coste final lo pagará el consumidor". David cuenta que tiene a su cargo a cinco empleados, si él pierde un trabajador durante 20 semanas, las correspondientes a la ampliación del permiso parental, "supone un coste grave para la empresa". "Esos cinco empleados representan el 40% de mi facturación, por lo que tener a una persona 10 días fuera del negocio dependiendo de la temporada puede ser algo difícil de sustituir y compensar".

El empresario reconoce que el equilibrio entre avanzar en derechos sociales y salvaguardar la pequeña y mediana empresa "es complicado". "Es complicado lograrlo en un sector empresarial como el español en el que el 92-93% son pymes. Hablamos de una cantidad importantísima de pymes sobre las cuales acaba recayendo el peso de todas estas protecciones".

Según David, la realidad es que "tenemos un problema gravísimo a la hora de poder dar todas estas coberturas sin que el negocio se resienta de una forma espectacular".

Bruselas amenaza con un expediente sancionador

El Ejecutivo comunitario estima que el desvío del gasto alcanzará el 0,9% del PIB en 2026, unos 5.100 millones por encima de lo acordado. Por lo que, Bruselas ha avisado del riesgo de "incumplimiento sustancial" también en 2027 y avisa a Sánchez de que podría abrirle un expediente sancionador por rebasar el techo de gasto pactado con la Unión Europea.

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