Esther le ha preguntado a un asistente de IA a quién tiene que votar, y le va a hacer caso: "me fío de mi criterio y mi ideología, pero necesito que mi voto sea útil". A Esther no le ha sorprendido la respuesta que le ha dado la tecnología y tampoco tiene la sensación de que ésta le haya dicho lo que quería escuchar.

Otra joven nos confiesa que le pregunta a 'Gemini' absolutamente todo en materia política, y una más asegura que casi no tiene ni que preguntarle porque "como mi algoritmo sabe lo que veo, directamente me salen vídeos del partido que me gusta". La IA entra en nuestra ideología… ¿o no?

"La IA no tiene ideología, simplemente, junta palabras"

"La IA no tiene ideología, simplemente, junta palabras. Hace un resumen de distintas fuentes y a partir de ahí construye una respuesta", sostiene Guillermo Vallejo. Es portavoz de MIIA Innovation y Newlink, una Ingeniería que ha elaborado un estudio sobre la influencia de la inteligencia artificial en las elecciones. "No podemos creer todo lo que nos diga a pies juntillas, todo va a depender de cómo lo preguntemos". Vallejo nos muestra además cómo la respuesta puede variar sustancialmente en función del asistente al que recurrimos. En cualquier caso, sería básico que insistiéramos en repreguntar, insistir en si es cierto lo que responde, y preguntar por las fuentes.

"Todos necesitamos respuestas"

Volvemos a salir a la calle con una sencilla pregunta: "¿Te sorprende que se recurra a la IA para decidir su voto? No. Todos necesitamos respuestas". Inapelable.

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