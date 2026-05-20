El empresario Varsavskyky: "Zapatero no entendía la mitad de la conversación, pero prefería mentir antes que admitir que no sabía inglés"

Es inevitable preguntar por el tema de actualidad que acapara todo los titulares desde ayer, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En "Espejo Público" preguntamos por esta imputación al empresario de origen argentino afincado en España Martín Varsavsky, él coincidió en una cena con Zapatero y Bill Clinton.

Tráfico de influencias

El empresario Martín Varsavsky ha destacado en la red social X que "si hubo tráfico de influencias, lo importante no es solo quién influyó sino quién aceptó ser influido. El dinero público no se mueve solo. Siempre hay una cadena de formas, favores y responsabilidades". En "Espejo público" ratifica esta reflexión y se pregunta como empresario que "¿si los políticos lo que quieren es ganar dinero por qué no se metieron a empresarios? ¿Por qué se meten en política y luego quieren ganar dinero? El objetivo de la política debería ser que le fuera mejor al ciudadano medio español". Y Varsavsky añade que "este Gobierno es una banda de corruptos".

Sobre el supuesto Lawfare que insinúan algunas miembros del PSOE Martín Varsavsky asegura que en "la imputación de Zapatero no se sabe dónde termina el Estado y dónde empieza la red" y que "luego cuando un juez lo investiga, lo llaman LAWFARE".

La anécdota con Zapatero

Martín Varsavsky vive en Madrid y en uno de los viajes de Bill Clinton a la capital fue junto a su mujer a cenar con el expresidente americano al restaurante "Casa Lucio". Cuando llegó en la misma mesa junto a Bill Clinton estaba el expresidente español Rodríguez Zapatero. Como Clinton no habla español -explica Varsavsky- le pidió que hiciera de traductor entre él y Zapatero al detectar que ZP no hablaba inglés con fluidez. Al empezar a realizar esta tarea de traductor Zapatero insistió en que "no hacía falta que le tradujeran" pero para el empresario quedó patente que Zapatero mentía porque no se manejaba en el idioma. Al final explica Varsavsky "en la cena terminamos charlando los tres -Clinton, la mujer del empresario y él- y Zapatero quedó apartado porque no entendía". Esta anécdota lo que refleja es que hay un "impostor" porque no había necesidad de mentir . Es un comportamiento significativo de la personalidad del ex presidente del Gobierno.

Para el empresario Martín Varsavsky "la izquierda española no se da cuenta de lo peligroso que son los socios que han tenido", en referencia a la amistad de Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro. Y para explicar el alcance hace este paralelismo, "la dictadura chavista es ETA multiplicado por mil". Según Varsavsky " una cosa es decir que es un mediador internacional y otra es enriquecerse personalmente".

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