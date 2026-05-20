Para 4 personas
Caldereta de rape con mejillones, paso a paso, de Karlos Arguiñano: "Es que esto es un espectáculo de comida"
Arguiñano se ha mostrado más entusiasmado que nunca elaborando esta caldereta de rape con mejillones. "Seguidme el paso a paso porque os va a salir seguro", afirma el cocinero.
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Dejar reposar la caldereta tapada durante unos minutos es un paso fundamental para que se asienten los sabores y la salsa termine de adquirir textura.
Ingredientes, para 4-6 personas
- 1 cola de rape (800 g)
- 500 g de mejillones
- 200 g de anillas de calamar
- 4 patatas grandes
- 3 dientes de ajo
- 1 cebolla
- 1 tomate maduro
- 100 g de guisantes (frescos)
- 3 cucharadas de salsa de tomate
- 150 ml de cerveza
- 1 l de caldo de pescado
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharada de pimentón
- Perejil
Elaboración
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y pica finamente la cebolla, pela y pica los ajos y pocha todo en la cazuela con una pizca de sal durante 6-8 minutos. Cuando la cebolla esté blanda, vierte la cerveza y deja que reduzca. Pela el tomate, córtalo en daditos, introdúcelo en la cazuela y deja sofreír durante 4-5 minutos.
Añade el pimentón y rehógalo. Vierte la salsa de tomate y sigue removiendo. Limpia los mejillones, retírales las barbas e incorpóralos a la cazuela. Según se vayan abriendo, ve retirándolos a un plato. Quítales las cáscaras y resérvalos.
Incorpora los calamares a la cazuela. Remueve y deja que se cocinen durante 5-6 minutos. Pela las patatas, cáscalas e introdúcelas en la cazuela. Vierte el caldo, tapa y cocina a fuego medio durante 30-35 minutos aproximadamente.
Introduce los guisantes y cocina durante 8-10 minutos más.
Corta el rape en trozos de bocado, sazona y agrégalo a la cazuela. Remueve y cocina durante 5-6 minutos aproximadamente. Cuando el rape esté a punto, incorpora los mejillones, dale un meneo a la cazuela y espolvorea perejil picado al gusto.
Sirve la caldereta en platos hondos y decora con una hoja de perejil.
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