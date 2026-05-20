Caldereta de rape con mejillones, paso a paso, de Karlos Arguiñano: "Es que esto es un espectáculo de comida"

Dejar reposar la caldereta tapada durante unos minutos es un paso fundamental para que se asienten los sabores y la salsa termine de adquirir textura.

Ingredientes, para 4-6 personas

1 cola de rape (800 g)

500 g de mejillones

200 g de anillas de calamar

4 patatas grandes

3 dientes de ajo

1 cebolla

1 tomate maduro

100 g de guisantes (frescos)

3 cucharadas de salsa de tomate

150 ml de cerveza

1 l de caldo de pescado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cucharada de pimentón

Perejil

Ingredientes Caldereta de rape con mejillones | antena3.com

Elaboración

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y pica finamente la cebolla, pela y pica los ajos y pocha todo en la cazuela con una pizca de sal durante 6-8 minutos. Cuando la cebolla esté blanda, vierte la cerveza y deja que reduzca. Pela el tomate, córtalo en daditos, introdúcelo en la cazuela y deja sofreír durante 4-5 minutos.

Añade el pimentón y rehógalo. Vierte la salsa de tomate y sigue removiendo. Limpia los mejillones, retírales las barbas e incorpóralos a la cazuela. Según se vayan abriendo, ve retirándolos a un plato. Quítales las cáscaras y resérvalos.

Limpia los mejillones, retírales las barbas e incorpóralos a la cazuela | antena3.com

Incorpora los calamares a la cazuela. Remueve y deja que se cocinen durante 5-6 minutos. Pela las patatas, cáscalas e introdúcelas en la cazuela. Vierte el caldo, tapa y cocina a fuego medio durante 30-35 minutos aproximadamente.

Pela las patatas, cáscalas e introdúcelas en la cazuela. | antena3.com

Introduce los guisantes y cocina durante 8-10 minutos más.

Corta el rape en trozos de bocado, sazona y agrégalo a la cazuela. Remueve y cocina durante 5-6 minutos aproximadamente. Cuando el rape esté a punto, incorpora los mejillones, dale un meneo a la cazuela y espolvorea perejil picado al gusto.

Corta el rape en trozos de bocado, sazona y agrégalo a la cazuela | antena3.com

Sirve la caldereta en platos hondos y decora con una hoja de perejil.

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